«Мокьюментари» – сериал про изнанку российского кинобизнеса вышел на PREMIER

9 июня 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал новый восьмисерийный комедийный сериал «Мокьюментари» о том, как в российском кино– и шоу-бизнесе успех внезапно покидает талантливых людей и приходит к бездарностям.

Сюжет «Мокьюментари» рассказывает о мытарствах посредственных актеров, которые мечтают попасть в большое кино. Главная героиня – актриса дешевых «мыльных» сериалов Юлия Зайцева – с детства мечтает о мировом признании. Она искренне верит, что ее талант достоин «Оскара». Вот только именитые режиссеры не обращают на нее никакого внимания. В своих бедах Юлия винит непутевого актёрского агента Мишу, который искренне пытается найти для нее стоящую роль.

Режиссером проекта стал Олег Ветвицки. В главных ролях: Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина, Виталий Коваленко, Ирина Воронова, Николай Аверюшкин.

Сериал эксклюзивно доступен на PREMIER, новые серии будут выходить каждый вторник и четверг.

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