В Туле открылись две уникальные выставки: «Пути авангарда. Восток–Запад» и «Народности России»

В Туле открылись сразу две уникальные выставки «Пути авангарда Восток-Запад» и «Народности России» из коллекций Фонда «Наследие» Императорского фарфорового завода и Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты». Обе выставки будут экспонироваться до 6 июля 2022 года (включительно).

В течение месяца местные жители, а также гости города смогут увидеть живописные работы из собрания художников-авангардистов, копии уникальных фарфоровых изделий, оригиналы которых хранятся в коллекциях Государственного Эрмитажа и Государственного центрального музея современной истории России, в том числе большую часть экспонатов знаменитой коллекции «Народности России», которая по праву считается самой обширной скульптурной серией в истории русского фарфора.

Торжественное открытие выставочного проекта «Пути авангарда Восток-Запад» прошло в Атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского Кремля. На выставке представлены живописные работы из собрания художников-авангардистов Виктора Седова, Алексея Паршкова, Анатолия Легостаева и Зухура Хабибуллаева из собрания Фонда «Русские меценаты», а также экспонаты из коллекции фарфоровых изделий Фонда «Наследие» АО «Императорский фарфоровый завод» — агитационный и авангардный фарфор, исторические оригиналы которых хранятся в коллекциях Государственного Эрмитажа и Государственного центрального музея современной истории России.

Во время открытия к собравшимся обратились первые лица Тулы и Тульской области: Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, депутат Тульской областной Думы, Первый заместитель председателя областной Думы Марина Левина, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова, Председатель совета директоров АО «Императорский фарфоровый завод» Галина Цветкова, Президент Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты» Юлия Вербицкая и руководитель региональных программ Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Сусанна Старцева. Среди приглашенных на открытие выставки были художники и скульпторы Императорского фарфорового завода, участвовавшие в воссоздании коллекции агитационного и авангардного фарфора по историческим образцам.

— Тульская область по праву считается одним из культурных центров страны. И музеи — основной драйвер развития культуры и туризма в регионе. Выставки, которые открылись в Тульском кремле и Доме Дворянского собрания, еще раз это доказывают, – говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

— Мы очень благодарны дорогим коллегам, которые нас очень гостеприимно приняли на Тульской земле. Наши уникальные выставки проходят при содействии Министерства культуры Российской Федерации. Мы очень благодарны министру Ольге Любимовой и нашему куратору Алле Маниловой, которые поддержали наш проект. Проект действительно необычный и включает в себя неповторимую частную коллекцию. Я очень рада, что у нас есть возможность представлять такие замечательные выставки. Рада, что жители и гости Тулы могут насладиться творчеством великих художников и скульпторов. Наша команда с удовольствием будет и впредь работать с Министерством культуры Тульской области, с прекрасным коллективом, представителями музеев, – рассказывает президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Во второй половине этого же дня в Доме дворянского собрания состоялось открытие выставки «Народности России» из собрания Фонда «Наследие» Императорского фарфорового завода. Выставочный проект приурочен к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленного в соответствии с Указом № 745 Президента РФ В.В. Путина и нацелен на популяризацию и сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов и этнических общностей.

Экспонаты этой уникальной коллекции выполнены по историческим образцам фарфоровых фигур народностей, населявших Российскую Империю в конце XIX столетия. В основу списка народностей для фарфоровой серии были положены результаты первой Всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года. Выпуск коллекции был инициирован императором Николаем II в 1907 году в преддверии 300-летия дома Романовых. При создании коллекции учитывались антропологические и этнографические особенности каждый соответствующей народности, модели создавались при непосредственном участии ведущих этнографов страны. Выпуск фарфоровой серии (до 15 фигур ежегодно) был фактические прерван революцией 1917 года и в настоящий момент насчитывает 74 фигуры. На выставке в Дворянском собрании представлены 60 реплик оригинальных фарфоровых фигур начала ХХ века.

На инаугурации выставочного проекта «Народности России» выступили Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова, Председатель Совета директоров Императорского фарфорового завода Галина Цветкова. В торжественной обстановке Галина Цветкова передала в дар Тульскому музейному объединению образцы агитационного фарфора и вручила Генеральному директору Тульского музейного объединения Роману Гаврилину соответствующий сертификат на передачу предметов коллекции фонда Императорского фарфорового завода в фонд Тульского музейного объединения.

— Коллекция «Народности России» — символ национального духа и богатого культурного достояния нашей страны. Поэтому экспозиция особенно актуальна в Год культурного наследия народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Благодарю организаторов выставки за то, что они предоставили жителям Тульской области возможность увидеть уникальную коллекцию фарфоровых фигурок, – комментирует заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

В рамках открытия выставки в Колонном зале Дома дворянского собрания с музыкальной программой выступили солист Московской филармонии Илья Хардиков (тенор), лауреат международных конкурсов Юлия Велоче (сопрано) и солист «Москонцерта», концертмейстер Российской академии музыки им. Гнесиных Сергей Семёнов (партия фортепиано). Слушателям были предложена программа, состоящая из произведений русской и зарубежной классики.

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