Молодая кровь: музыкальный лейбл ROCKET RECORDS создает футбольную команду

ROCKET RECORDS — один из ведущих музыкальных лейблов России, объявил о создании собственной медиафутбольной команды, получившей название ROCKET TEAM. Проект наряду с баскетбольной медиакомандой ROCKET TEAM, представленной осенью 2023 года, станет новым направлением в деятельности компании: он призван привлечь внимание аудитории к лейблу и его артистам, а также познакомить публику со сферой медиаспорта.

По словам организаторов проекта, среди участников футбольной команды, которая заходит в 5 сезон MFL, — как профессиональные спортсмены, так и яркие представители индустрии — Майк Крапивников, Света Думич, Арсений Логашов, Кинг, Илья Анохин, Алексей Щеткин, Батяй и другие.

А поддержат футболистов ROCKET TEAM и создадут невероятную атмосферу на матче известные артисты лейбла и медиахолдинга «Русская Медиагруппа» — Юрий и Владимир Киселевы — учредители ROCKET RECORDS, а также INSTASAMKA, ДЖИГАН, DJ Smash, МОT, HammAli & Navai, DONI, ЖАК ЭНТОНИ, VITA CHIKOVANI, KONFUZ, Amirchik, Анна Седокова, Амиран Сардаров, Люся Чеботина, Наташа Гасанханова и многие другие.

Первые сборы медиафутболистов под чутким руководством главного тренера команды Арама Айрапетяна пройдут в Сочи, а дебютный матч ROCKET TEAM состоится уже совсем скоро.

ROCKET RECORDS сочетает в своей деятельности музыку, медиа и спорт, создавая уникальное и привлекательное пространство для слушателей и поклонников их артистов.