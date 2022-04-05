В Измайловском Кремле открывается выставка «Космический чердак»

11 апреля 2022 года в Кремле в Измайлово состоится торжественное открытие новой выставочной экспозиции «Космический чердак». «Космический чердак» – это проект интерактивного технического музея «Дедушкин чердак», призванный продолжить дело популяризации космонавтики и ракетостроения среди школьников. Основу экспозиции составляют экспонаты из личной коллекции Бориса Николаевича Чугунова (1952–2021 гг.), безвозмездно переданные музею его женой Ларисой Анатольевной Чугуновой.

Борис Николаевич Чугунов в течение 25 лет, начиная с 1975 года, был научным руководилем Малой космической академии (МКА) при Дворце пионеров г. Ивантеевки. Это был один из крупнейших кружков ракетостроения в СССР, где велась подготовка школьников для поступления в технические вузы (МГТУ, МАИ и др.). В распоряжении МКА находились различные реактивные двигатели и даже выпущенный в г. Химки на НПО «Энергомаш» большой массо-габаритный макет РД-214, который использовался в качестве первой ступени ракеты-носителя «Космос», а также приборно-агрегатный отсек космического корабля «Союз-Т» (1970-е годы). После того как в 2000 году финансирование МКА было прекращено, все эти экспонаты размещались на дачном участке семьи Чугуновых.

Помимо коллекции Б. Н. Чугунова на «Космическом чердаке» будет представлена современная отечественная частная космонавтика. Посетители увидят частный луноход «Селеноход», созданный российской командой для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE, а также первый жидкостный ракетный двигатель, изготовленный компанией «НСТР Ракетные технологии».

«Борис Николаевич Чугунов всю свою жизнь занимался аэрокосмическим образованием молодёжи, пропагандой ракетно-космической техники. Будучи преподавателем кафедры «Двигатели летательных аппаратов» МГТУ им. Н.Э. Баумана много лет вёл практику студентов на Байконуре, готовил их к работе в ракетно-космической промышленности и параллельно занимался общественной деятельностью в Малой космической академии. Благодаря его трудам, в числе которых учебные программы по ракетно-космическому моделированию для учащихся 6-11 классов, МКА располагала уникальной методической и технической базой, получившей признание на государственном уровне. В конце 80-х – начале 90-х годов здесь было проведено четыре Всесоюзных семинара по проблемам аэрокосмического образования. Учащиеся МКА трижды выезжали за рубеж, принимая участие в международных конференциях юных астронавтов, две из которых проходили в США, что было уникальным прецедентом для того периода времени!», – рассказывает основатель музея «Дедушкин чердак» Павел Бритов.

По его словам, принимая эстафету у Малой космической академии, музей ставит перед собой задачи сохранения исторического наследия великой страны, содействия развитию технического дополнительного образования. Здесь будут рассказывать про Циолковского, Королёва, Глушко, Гагарина и, передавая знания о достижениях советской космонавтики, воспитывать в детях чувство гордости за свою страну, сумевшую в трудные послевоенные годы создать совершенно новую науку и технику, во многом сформировавшую научно-технический потенциал современной России.

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