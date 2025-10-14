Молодые дизайнеры разработали проекты для российских городов и регионов

В Академии творческих индустрий «Меганом» завершилась программа «Дизайн-марафон», организованная Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с арт-кластером «Таврида». Она объединила 72 специалиста в области графического и цифрового дизайна, а также дизайна среды из 32 субъектов РФ. Итогом работы участников стало создание дизайн-решений для российских городов, регионов и даже одного государственного праздника.

Программа «Дизайн-марафон» является частью одноимённого проекта, который состоял из трёх этапов. Сначала участники прошли онлайн-курс от ведущих экспертов индустрии, а затем выполнили творческое задание в рамках отбора. Финалисты с наибольшим количеством баллов были приглашены на очный этап в Академию «Меганом», где их ждала работа над реальными задачами и защита проектов перед региональными партнёрами.

«Сейчас мы наблюдаем сдвиг в сторону локального производства, бренды находят спрос внутри страны. Поэтому сегодня активно растёт интерес к российскому дизайну и поиску нашей идентичности. В рамках программы работали эксперты, которые, опираясь на свой опыт и знания, помогали участникам направить усилия на развитие этой идентичности. Они рассказывали об историческом и культурном контексте, чтобы молодые дизайнеры могли по-новому взглянуть на наследие прошлого и одновременно познакомиться с актуальными тенденциями и современными технологиями в дизайне. Программа также дала возможность участникам поработать в командах, ведь масштабные проекты создаются только коллективным усилием — а сегодня именно такие проекты особенно востребованы», — рассказал эксперт программы «Дизайн-марафон», сооснователь и генеральный директор дизайн-студии «СМЕНА», дизайн-директор AIC и основатель образовательного проекта «Дизайн-выходные» Артём Геллер.

Среди представленных участниками проектов — разработка фирменного стиля государственного праздника «День России», обновление дизайна схемы маршрутов трамвайного и троллейбусного транспорта Ижевска, создание фирменного стиля для молодёжной политики Белгородской области, подготовка дизайн-концепции пространства студенческих отрядов «СО.Здание» в Уфе и разработка арт-объектов для городской площади в Верхней Пышме.

Также участники презентовали обновлённый стиль регионального кадрового проекта «Курс на Север» (Мурманская область), обновлённые дизайн-концепции сайта Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и арт-кластера «Таврида». Ещё один проект — создание серии фигурок, формирующей визуальный код и навигационный маршрут Челябинска.

«Мы разработали дизайн-концепцию малых архитектурных форм, отражающих индустриальный характер и идентичность Челябинска. Основная идея — создание небольших фигурок, которые станут частью туристического маршрута города. Участие в программе позволило мне взглянуть на дизайн под новым углом, получить много полезных знаний и развить профессиональные навыки. Я участвую в программе не впервые, и каждый раз приятно возвращаться, чтобы попробовать себя в новых направлениях и задачах», — рассказала участница «Дизайн-марафона» Мария Колосовская.

Благодаря программе у дизайнеров появилась возможность наладить прямой диалог с региональными заказчиками с перспективой реализации своих проектов в течение следующего года. Также по итогам «Дизайн-марафона» был сформирован рейтинг участников. Их портфолио передали органам власти субъектов РФ, заинтересованным в привлечении специалистов для разработки дизайн-проектов по развитию территорий.

Таким образом, молодые специалисты получили ценный опыт работы с государственным заказом, а города и регионы — современные профессиональные решения, направленные на повышение комфорта, безопасности и привлекательности городской среды.