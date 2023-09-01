Сергей МЕРИНОВ: «Элемент изобретательства очень важен в анимации»

Гуру российской авторской анимации, режиссер и создатель собственной школы Merinovschool Сергей Меринов в этом году впервые приехал в «Артек» на фестиваль «Аниматика». Артековцам, принимавшим участие в Девятой смене «Движение вверх», невероятно повезло – лето 2023 года для некоторых из них станет поворотным пунктом в жизни. Но они осознают это лишь много лет спустя: ведь случайностей не бывает, а провести неделю на мастер-классах у живого классика и мэтра – это подарок судьбы.
– Сергей Станиславович, Вы впервые были в качестве почетного гостя на фестивале «Аниматика», какие Ваши самые яркие впечатления?
– В первую очередь меня поразил сам «Артек»! Это — целый город детей, невероятно красивый, большой, сложный, с множеством проектов. Дети – главные в этом городе. Это потрясающе. Поражает то, что ты понимаешь, что здесь – лучшие дети со всей страны и очень качественная аудитория для твоих мастер-классов и для показов твоих фильмов. Самое яркое впечатление, конечно, от встреч с детьми, от того как они очень творчески и интересно, весело и задорно работали на мастер-классах, и от того, как они невероятно принимали мои фильмы на показах. Каждый фильм сопровождался аплодисментами в такт музыке. У меня была музыкальная программа показов: после каждого фильма звучали аплодисменты, после показов задавали правильные, верные, точные вопросы, отвечать на которые было одно удовольствие.
– Какая из работ, созданных на фестивале, понравилась Вам больше всего?
– Фильм «Погоня» мастерской «Бабки на лавке», получившая Гран-при. Фильм победил по баллам с большим отрывом. Он выглядит как взрослая, интересная, зрелая работа, при том, что над ним работала не самая старшая группа детей.
На «Аниматике» дети собирались в анимационные мастерские и сами придумывали им названия. Например, придумали себе смешное название «Бабки на лавке», и под руководством педагогов Салавата Конурбаева и Алисы Васильевой сделали совершенно прекрасное безбашенное кино. Оно «зацепило» всех членов жюри в первую очередь своей художественной составляющей. В этом большая заслуга педагогов. Это было очень лихо, свежо и без какого-то ненужного нарратива: чистый поток искусства и образов, которые складывались у каждого зрителя в свой визуальный ряд. Это — ожившая музыка и это очень классно. Я считаю, что ребята правильно сделали, что не стали рассказывать какую-то сложную историю за 7 дней «Аниматики». Они попробовали просто оживить музыку и у них получилось великолепно.
В фильме мастерской «Бабки на лавке» найдены совершенно оригинальные новые ходы, которые и взрослым режиссерам не грех использовать: там прекрасные планы с цветными раскрашенными руками. Даже мне не до конца понятно, как это сделано технически: это очень красиво, цветные руки двигаются в такт музыке, хлопают, складываются фигуры, всем нам знакомые с детства. Мы сами всегда играли, складывали разные фигурки из рук.
Это же очень важный момент сопереживания и узнавания – когда каждый узнает себя, как в данном случае. Каждый ребенок в детстве играл и складывал какие-то тени на стене из рук, показывал собачек, крокодилов или еще что-то. Ребята пригласили нас поиграть с собою, сразу задав чистый жанр: вот посмотрите, мы снимаем такой увлекательный мультфильм, приглашаем вас с нами вместе поиграть вот в эти ладошки под музыку. По-моему получилось блестяще. Можно поздравить и детей, и их педагогов.
– Появились ли у юных аниматоров тренды, которые вызывают у Вас сильные эмоции? Что-то, что идет вразрез с Вашими представлениями об анимации?
– У юных аниматоров самые разные тренды. Какие-то из них не вызывают у меня понимания. Сейчас у детей повальное увлечение аниме. Это интересно, но обедняет общую картину художественного творчества. В аниме все герои — заштампованные, с огромными глазами, маленькими ротиками и похожи друг на друга.
Детям не нужно ограничивать себя только такими персонажами. Можно нарисовать и слепить что-то совершенно другое, яркое и интересное — как победители «Аниматики» — например фильм про цветные раскрашенные ладошки. Это же невероятно крутой персонаж, который гораздо интереснее, чем тысячу раз повторенный.
В тоже время мне очень нравится, что детские студии идут по пути, ко которому идет и моя студия. Сейчас, с помощью современных технологий, мы стараемся снимать не только рисованные или пластилиновые мультфильмы, но и вообще мультфильмы из чего угодно, очень смело смешивая техники. Оказалось, что именно такие смешанные техники очень классно подходят и для детского творчества: можно покадрово одновременно двигать пластилин, и добавлять в него какие-нибудь реальные предметы – винтики, болтики, фольгу, игрушки, что угодно. Можно взять и снять фильм про свои кроссовки — как они бегают по «Артеку» – тоже был прекрасный фильм, созданный артековцами за неделю. Мне очень нравится, что дети смело работают с разными техниками и даже их придумывают. Элемент изобретательства — очень важный в анимации. Оказалось, что он очень ценен и нагляден для детей, потому что им интересно, из чего еще можно мультик снять? А давайте снимем из осенних листьев? А давайте снимем из песка? Или из самих себя, из чего угодно? Или все вместе соединим? Это очень классно, это такая правильная тенденция и я с ней полностью согласен.
– Как проходили Ваши мастер-классы?
– Мастер-классы были совсем небольшие. Меня больше всего впечатлило то, как дети сразу креативно включались в процесс, и тут же начинали делать что-то свое. Больше всего мне запомнился такой момент: мы уже закончили мастер-класс, дети попробовали поснимать и пластилин, и самих себя в качестве мультипликационных персонажей. Все скачали себе приложение Stop Motion Studio для съемки анимации. Мастер-класс закончился, дети пошли готовиться к обеду.
И вдруг подбегают две девочки и говорят: мы тут еще один мультик сняли. Они действительно совместили несколько техник: взяли своего любимого плюшевого гуся, слепили маленькую лисичку и сняли как огромный плюшевый гусь гонится за маленькой лисичкой. В конце он даже своей плюшевой головой чуть не раздавил бедную лисичку. Пластилин очень хорошо превращается в лепешку, это было очень забавно. Настолько сразу дети заинтересовались и насколько быстро освоили эту технологию – это было конечно удивительно!
– Если бы перед Вами стояла задача вылепить участника фестиваля «Аниматика» и снять о нем короткометражный фильм, каким бы был главный герой в Вашем представлении?
– Вы как будто были на наших мастер-классах! Мы с детьми не только снимали из пластилина. Я предлагал им снять мультфильм про самих себя, и сымитировать пластилиновую анимацию, чтобы постепенно кто-нибудь из детей появился из ничего – как бы «вылепился» из пластилина. Это появление мы снимали покадрово. Сначала мы клали предметы поменьше, потом все больше и больше, а потом предмет уже превращался в одного из маленьких артековцев, сжавшегося клубком и постепенно разжимающегося.
Когда это снимали, мы вдруг поняли, что у нас получается фильм о том, из чего состоит «Артековец- участник Аниматики». Мы использовали все окружающие предметы которые были у нас на мастер-классе в «Артеке», и просто которые мне попались под руку. Как раз это было очень наглядно, что человечек получается из бутылочной пробки от «Артековской воды», потом появляется сама бутылочка, потом коробки пластилина стопкой, книжки, на них одевают артековскую майку и кепку. А потом уже появлялся сам артековец. И вот это как раз получался фильм о том, из чего состоит артековец, и какие у него внутри составляющие. Довольно символично получилось.
– Что бы Вы пожелали юным аниматорам – участникам «Аниматики», которые хотят стать профессионалами и собираются в дальнейшем работать в индустрии?
– Пожелать не бросать заниматься этим великолепным интересным делом. Надо понимать, что профессия аниматора может стать любимым делом, увлечением на всю жизнь, это – прекрасная профессия и она очень затягивает. Можно только пожелать продолжать работать и все время учиться и совершенствоваться. В анимации надо уметь хорошо рисовать, уметь хорошо актерски разыгрывать сцены. Аниматор – это рисующий, лепящий трехмерный актер. Надо все эти навыки все время в себе развивать. Чем более подготовленным вы придете учиться в серьезное учебное заведение, тем вам будет легче и тем быстрее будет творческий рост и профессиональный прогресс.
– Насколько современные общедоступные гаджеты облегчают создание пластилиновой анимации по сравнению с временами съемки на пленку?
– Современные гаджеты сильно облегчают труд аниматора. Они дают детям возможность легко снимать свои мультфильмы. Раньше снимать мультфильмы было довольно сложно. Сейчас любой ребенок хоть в рамках детской студии, хоть у себя дома может взять смартфон, скачать на него приложение для анимации Stop Motion Studio, снимать каждый кадр и тут же просматривать отснятый материал. Это очень облегчает и убыстряет труд аниматора, и самое главное, позволяет детям с раннего возраста начинать осваивать эту сложную профессию. Невероятное воспомоществование. В профессиональной работе нам стало гораздо проще. Раньше на пленку нужно было снимать все слои одновременно. В фильме например 12 разных слоев в кадре. И ты должен был раньше отслеживать в каждом кадре все эти 12 слоев, чтобы нигде не сбиться. Цифровые технологии сейчас нам помогают. Для того же пластилинового мультфильма можно снимать всех персонажей по отдельности, а не вместе, и легко исправлять недочеты. Ты не ошибешься в какой-то мелочи и не испортишь этим три месяца работы. Ты всегда можешь себя поправить, и если ты в чем-то ошибся – ты ошибся только с одним персонажем или с одним из элементов фона. Это очень легко поправить при пересъемке или в компьютере.
Современные цифровые технологии очень помогают в съемке. Пластилину они помогли стать частым материалом для мультфильмов. Мы снимаем целые пластилиновые сериалы. Я даже начал снимать полный метр из пластилина. Это благодаря тому, что с помощью современных цифровых технологий, можно снимать быстрее и больше пластилиновых фильмов.
– Насколько легче сейчас научиться анимации, чем в «догаджетные» и «доинтернетовские» времена?
– Учиться анимации с помощью современных технологий сейчас намного проще. У меня есть онлайн-школа Merinovschool. Мы ее изначально специально создали по заказу Пермских инвесторов, занимались с начинающими аниматорами удаленно из Москвы, и в итоге выучили целую студию, и сняли с ней сериал. И поняли в итоге, что онлайн очень удобно заниматься, и сейчас учим всех желающих с разных концов нашей огромной страны. Обучение анимации это в первую очередь бесконечные правки: ученик делает сцену, и ты можешь ему прокомментировать каждый кадр в онлайне. Я могу прокомментировать и словами, и по каждому кадру еще порисовать правки, внести коррективы с помощью планшета. Это помогает быстрее учиться и лучше понимать процесс учебы. Когда я преподаю онлайн и что-то рассказываю, я могу рисовать в прямом эфире. У людей на глазах появляются мои рисунки, и потом они складываются в анимацию. Для пользователей это тоже намного нагляднее, чем если бы я это рисовал на доске, на которой ничего в анимацию не складывается.
Интернет-технологии, онлайн-технологии и цифровые технологии очень помогают анимационному обучению. Сейчас очень многие аниматоры учатся именно онлайн.
– Как Вы оцениваете роль фестиваля «Аниматика» в подготовке юных кадров для работы в сфере анимационного кино?
– Я чувствую, что фестиваль «Аниматика» добавит новых кадров в российской анимации. В фестивале участвовали дети из анимационных студий по всей России, которые победили в конкурсе, а также дети, которые никогда ранее не сталкивались с мультипликацией. Они ей увлеклись, им стало интересно, они поняли, как это может быть круто и вообще как классно самому попробовать создавать мультфильмы. Надеюсь, кого-то это привлечет в нашу профессию, и в будущем он тоже станет мультипликатором.
Беседовала Светлана МУРСИ, Ассоциация анимационного киноИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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