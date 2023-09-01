Сергей МЕРИНОВ: «Элемент изобретательства очень важен в анимации»

Гу­ру рос­сий­ской ав­тор­ской ани­мации, ре­жис­сер и соз­да­тель собс­твен­ной шко­лы Merinovschool Сер­гей Ме­ринов в этом го­ду впер­вые при­ехал в «Ар­тек» на фес­ти­валь «Ани­мати­ка». Ар­те­ков­цам, при­нимав­шим учас­тие в Де­вятой сме­не «Дви­жение вверх», не­веро­ят­но по­вез­ло – ле­то 2023 го­да для не­кото­рых из них ста­нет по­ворот­ным пун­ктом в жиз­ни. Но они осоз­на­ют это лишь мно­го лет спус­тя: ведь слу­чай­нос­тей не бы­ва­ет, а про­вес­ти не­делю на мас­тер-клас­сах у жи­вого клас­си­ка и мэт­ра – это по­дарок судь­бы.

– Сер­гей Ста­нис­ла­вович, Вы впер­вые бы­ли в ка­чес­тве по­чет­но­го гос­тя на фес­ти­вале «Ани­мати­ка», ка­кие Ва­ши са­мые яр­кие впе­чат­ле­ния?

– В пер­вую оче­редь ме­ня по­разил сам «Ар­тек»! Это — це­лый го­род де­тей, не­веро­ят­но кра­сивый, боль­шой, слож­ный, с мно­жес­твом про­ек­тов. Де­ти – глав­ные в этом го­роде. Это пот­ря­са­юще. По­ража­ет то, что ты по­нима­ешь, что здесь – луч­шие де­ти со всей стра­ны и очень ка­чес­твен­ная а­уди­тория для тво­их мас­тер-клас­сов и для по­казов тво­их филь­мов. Са­мое яр­кое впе­чат­ле­ние, ко­неч­но, от встреч с деть­ми, от то­го как они очень твор­чески и ин­те­рес­но, ве­село и за­дор­но ра­бота­ли на мас­тер-клас­сах, и от то­го, как они не­веро­ят­но при­нима­ли мои филь­мы на по­казах. Каж­дый фильм соп­ро­вож­дался ап­ло­дис­мента­ми в такт му­зыке. У ме­ня бы­ла му­зыкаль­ная прог­рамма по­казов: пос­ле каж­до­го филь­ма зву­чали ап­ло­дис­менты, пос­ле по­казов за­дава­ли пра­виль­ные, вер­ные, точ­ные воп­ро­сы, от­ве­чать на ко­торые бы­ло од­но удо­воль­ствие.

– Ка­кая из ра­бот, соз­данных на фес­ти­вале, пон­ра­вилась Вам боль­ше все­го?

– Фильм «По­гоня» мас­тер­ской «Баб­ки на лав­ке», по­лучив­шая Гран-при. Фильм по­бедил по бал­лам с боль­шим от­ры­вом. Он выг­ля­дит как взрос­лая, ин­те­рес­ная, зре­лая ра­бота, при том, что над ним ра­бота­ла не са­мая стар­шая груп­па де­тей.

На «Ани­мати­ке» де­ти со­бира­лись в ани­маци­он­ные мас­тер­ские и са­ми при­думы­вали им наз­ва­ния. Нап­ри­мер, при­дума­ли се­бе смеш­ное наз­ва­ние «Баб­ки на лав­ке», и под ру­ководс­твом пе­даго­гов Са­лава­та Ко­нур­ба­ева и Али­сы Ва­силь­евой сде­лали со­вер­шенно прек­расное без­ба­шен­ное ки­но. Оно «за­цепи­ло» всех чле­нов жю­ри в пер­вую оче­редь сво­ей ху­дожес­твен­ной сос­тавля­ющей. В этом боль­шая зас­лу­га пе­даго­гов. Это бы­ло очень ли­хо, све­жо и без ка­кого-то не­нуж­но­го нар­ра­тива: чис­тый по­ток ис­кусс­тва и об­ра­зов, ко­торые скла­дыва­лись у каж­до­го зри­теля в свой ви­зу­аль­ный ряд. Это — ожив­шая му­зыка и это очень клас­сно. Я счи­таю, что ре­бята пра­виль­но сде­лали, что не ста­ли рас­ска­зывать ка­кую-то слож­ную ис­то­рию за 7 дней «Ани­мати­ки». Они поп­ро­бова­ли прос­то ожи­вить му­зыку и у них по­лучи­лось ве­лико­леп­но.

В филь­ме мас­тер­ской «Баб­ки на лав­ке» най­де­ны со­вер­шенно ори­гиналь­ные но­вые хо­ды, ко­торые и взрос­лым ре­жис­се­рам не грех ис­поль­зо­вать: там прек­расные пла­ны с цвет­ны­ми рас­кра­шен­ны­ми ру­ками. Да­же мне не до кон­ца по­нят­но, как это сде­лано тех­ни­чес­ки: это очень кра­сиво, цвет­ные ру­ки дви­га­ют­ся в такт му­зыке, хло­па­ют, скла­дыва­ют­ся фи­гуры, всем нам зна­комые с детс­тва. Мы са­ми всег­да иг­ра­ли, скла­дыва­ли раз­ные фи­гур­ки из рук.

Это же очень важ­ный мо­мент со­пере­жива­ния и уз­на­вания – ког­да каж­дый уз­на­ет се­бя, как в дан­ном слу­чае. Каж­дый ре­бенок в детс­тве иг­рал и скла­дывал ка­кие-то те­ни на сте­не из рук, по­казы­вал со­бачек, кро­коди­лов или еще что-то. Ре­бята приг­ла­сили нас по­иг­рать с со­бою, сра­зу за­дав чис­тый жанр: вот пос­мотри­те, мы сни­ма­ем та­кой ув­ле­катель­ный муль­тфильм, приг­ла­ша­ем вас с на­ми вмес­те по­иг­рать вот в эти ла­дош­ки под му­зыку. По-мо­ему по­лучи­лось блес­тя­ще. Мож­но поз­дра­вить и де­тей, и их пе­даго­гов.

– По­яви­лись ли у юных ани­мато­ров трен­ды, ко­торые вы­зыва­ют у Вас силь­ные эмо­ции? Что-то, что идет враз­рез с Ва­шими пред­став­ле­ни­ями об ани­мации?

– У юных ани­мато­ров са­мые раз­ные трен­ды. Ка­кие-то из них не вы­зыва­ют у ме­ня по­нима­ния. Сей­час у де­тей по­валь­ное ув­ле­чение ани­ме. Это ин­те­рес­но, но обед­ня­ет об­щую кар­ти­ну ху­дожес­твен­но­го твор­чес­тва. В ани­ме все ге­рои — заш­тампо­ван­ные, с ог­ромны­ми гла­зами, ма­лень­ки­ми ро­тика­ми и по­хожи друг на дру­га.

Де­тям не нуж­но ог­ра­ничи­вать се­бя толь­ко та­кими пер­со­нажа­ми. Мож­но на­рисо­вать и сле­пить что-то со­вер­шенно дру­гое, яр­кое и ин­те­рес­ное — как по­беди­тели «Ани­мати­ки» — нап­ри­мер фильм про цвет­ные рас­кра­шен­ные ла­дош­ки. Это же не­веро­ят­но кру­той пер­со­наж, ко­торый го­раз­до ин­те­рес­нее, чем ты­сячу раз пов­то­рен­ный.

В то­же вре­мя мне очень нра­вит­ся, что дет­ские сту­дии идут по пу­ти, ко ко­торо­му идет и моя сту­дия. Сей­час, с по­мощью сов­ре­мен­ных тех­но­логий, мы ста­ра­ем­ся сни­мать не толь­ко ри­сован­ные или плас­ти­лино­вые муль­тфиль­мы, но и во­об­ще муль­тфиль­мы из че­го угод­но, очень сме­ло сме­шивая тех­ни­ки. Ока­залось, что имен­но та­кие сме­шан­ные тех­ни­ки очень клас­сно под­хо­дят и для дет­ско­го твор­чес­тва: мож­но по­кад­ро­во од­новре­мен­но дви­гать плас­ти­лин, и до­бав­лять в не­го ка­кие-ни­будь ре­аль­ные пред­ме­ты – вин­ти­ки, бол­ти­ки, фоль­гу, иг­рушки, что угод­но. Мож­но взять и снять фильм про свои крос­совки — как они бе­га­ют по «Ар­те­ку» – то­же был прек­расный фильм, соз­данный ар­те­ков­ца­ми за не­делю. Мне очень нра­вит­ся, что де­ти сме­ло ра­бота­ют с раз­ны­ми тех­ни­ками и да­же их при­думы­ва­ют. Эле­мент изоб­ре­татель­ства — очень важ­ный в ани­мации. Ока­залось, что он очень це­нен и наг­ля­ден для де­тей, по­тому что им ин­те­рес­но, из че­го еще мож­но муль­тик снять? А да­вай­те сни­мем из осен­них листь­ев? А да­вай­те сни­мем из пес­ка? Или из са­мих се­бя, из че­го угод­но? Или все вмес­те со­еди­ним? Это очень клас­сно, это та­кая пра­виль­ная тен­денция и я с ней пол­ностью сог­ла­сен.

– Как про­ходи­ли Ва­ши мас­тер-клас­сы?

– Мас­тер-клас­сы бы­ли сов­сем не­боль­шие. Ме­ня боль­ше все­го впе­чат­ли­ло то, как де­ти сра­зу кре­атив­но вклю­чались в про­цесс, и тут же на­чина­ли де­лать что-то свое. Боль­ше все­го мне за­пом­нился та­кой мо­мент: мы уже за­кон­чи­ли мас­тер-класс, де­ти поп­ро­бова­ли пос­ни­мать и плас­ти­лин, и са­мих се­бя в ка­чес­тве муль­тип­ли­каци­он­ных пер­со­нажей. Все ска­чали се­бе при­ложе­ние Stop Motion Studio для съ­ем­ки ани­мации. Мас­тер-класс за­кон­чился, де­ти пош­ли го­товить­ся к обе­ду.

И вдруг под­бе­га­ют две де­воч­ки и го­ворят: мы тут еще один муль­тик сня­ли. Они дей­стви­тель­но сов­мести­ли нес­коль­ко тех­ник: взя­ли сво­его лю­бимо­го плю­шево­го гу­ся, сле­пили ма­лень­кую ли­сич­ку и сня­ли как ог­ромный плю­шевый гусь го­нит­ся за ма­лень­кой ли­сич­кой. В кон­це он да­же сво­ей плю­шевой го­ловой чуть не раз­да­вил бед­ную ли­сич­ку. Плас­ти­лин очень хо­рошо прев­ра­ща­ет­ся в ле­пеш­ку, это бы­ло очень за­бав­но. Нас­толь­ко сра­зу де­ти за­ин­те­ресо­вались и нас­коль­ко быс­тро ос­во­или эту тех­но­логию – это бы­ло ко­неч­но уди­витель­но!

– Ес­ли бы пе­ред Ва­ми сто­яла за­дача вы­лепить учас­тни­ка фес­ти­валя «Ани­мати­ка» и снять о нем ко­рот­ко­мет­ражный фильм, ка­ким бы был глав­ный ге­рой в Ва­шем пред­став­ле­нии?

– Вы как буд­то бы­ли на на­ших мас­тер-клас­сах! Мы с деть­ми не толь­ко сни­мали из плас­ти­лина. Я пред­ла­гал им снять муль­тфильм про са­мих се­бя, и сы­мити­ровать плас­ти­лино­вую ани­мацию, что­бы пос­те­пен­но кто-ни­будь из де­тей по­явил­ся из ни­чего – как бы «вы­лепил­ся» из плас­ти­лина. Это по­яв­ле­ние мы сни­мали по­кад­ро­во. Сна­чала мы кла­ли пред­ме­ты по­мень­ше, по­том все боль­ше и боль­ше, а по­том пред­мет уже прев­ра­щал­ся в од­но­го из ма­лень­ких ар­те­ков­цев, сжав­ше­гося клуб­ком и пос­те­пен­но раз­жи­ма­юще­гося.

Ког­да это сни­мали, мы вдруг по­няли, что у нас по­луча­ет­ся фильм о том, из че­го сос­то­ит «Ар­те­ковец- учас­тник Ани­мати­ки». Мы ис­поль­зо­вали все ок­ру­жа­ющие пред­ме­ты ко­торые бы­ли у нас на мас­тер-клас­се в «Ар­те­ке», и прос­то ко­торые мне по­пались под ру­ку. Как раз это бы­ло очень наг­лядно, что че­лове­чек по­луча­ет­ся из бу­тылоч­ной проб­ки от «Ар­те­ков­ской во­ды», по­том по­яв­ля­ет­ся са­ма бу­тылоч­ка, по­том ко­роб­ки плас­ти­лина стоп­кой, книж­ки, на них оде­ва­ют ар­те­ков­скую май­ку и кеп­ку. А по­том уже по­яв­лялся сам ар­те­ковец. И вот это как раз по­лучал­ся фильм о том, из че­го сос­то­ит ар­те­ковец, и ка­кие у не­го внут­ри сос­тавля­ющие. До­воль­но сим­во­лич­но по­лучи­лось.

– Что бы Вы по­жела­ли юным ани­мато­рам – учас­тни­кам «Ани­мати­ки», ко­торые хо­тят стать про­фес­си­она­лами и со­бира­ют­ся в даль­ней­шем ра­ботать в ин­дус­трии?

– По­желать не бро­сать за­нимать­ся этим ве­лико­леп­ным ин­те­рес­ным де­лом. На­до по­нимать, что про­фес­сия ани­мато­ра мо­жет стать лю­бимым де­лом, ув­ле­чени­ем на всю жизнь, это – прек­расная про­фес­сия и она очень за­тяги­ва­ет. Мож­но толь­ко по­желать про­дол­жать ра­ботать и все вре­мя учить­ся и со­вер­шенс­тво­вать­ся. В ани­мации на­до уметь хо­рошо ри­совать, уметь хо­рошо ак­тер­ски ра­зыг­ры­вать сце­ны. Ани­матор – это ри­су­ющий, ле­пящий трех­мерный ак­тер. На­до все эти на­выки все вре­мя в се­бе раз­ви­вать. Чем бо­лее под­го­тов­ленным вы при­дете учить­ся в серь­ез­ное учеб­ное за­веде­ние, тем вам бу­дет лег­че и тем быс­трее бу­дет твор­ческий рост и про­фес­си­ональ­ный прог­ресс.

– Нас­коль­ко сов­ре­мен­ные об­ще­дос­тупные гад­же­ты об­легча­ют соз­да­ние плас­ти­лино­вой ани­мации по срав­не­нию с вре­мена­ми съ­ем­ки на плен­ку?

– Сов­ре­мен­ные гад­же­ты силь­но об­легча­ют труд ани­мато­ра. Они да­ют де­тям воз­можность лег­ко сни­мать свои муль­тфиль­мы. Рань­ше сни­мать муль­тфиль­мы бы­ло до­воль­но слож­но. Сей­час лю­бой ре­бенок хоть в рам­ках дет­ской сту­дии, хоть у се­бя до­ма мо­жет взять смар­тфон, ска­чать на не­го при­ложе­ние для ани­мации Stop Motion Studio, сни­мать каж­дый кадр и тут же прос­матри­вать от­сня­тый ма­тери­ал. Это очень об­легча­ет и убыс­тря­ет труд ани­мато­ра, и са­мое глав­ное, поз­во­ля­ет де­тям с ран­не­го воз­раста на­чинать ос­ва­ивать эту слож­ную про­фес­сию. Не­веро­ят­ное вос­по­мощес­тво­вание. В про­фес­си­ональ­ной ра­боте нам ста­ло го­раз­до про­ще. Рань­ше на плен­ку нуж­но бы­ло сни­мать все слои од­новре­мен­но. В филь­ме нап­ри­мер 12 раз­ных сло­ев в кад­ре. И ты дол­жен был рань­ше от­сле­живать в каж­дом кад­ре все эти 12 сло­ев, что­бы ниг­де не сбить­ся. Циф­ро­вые тех­но­логии сей­час нам по­мога­ют. Для то­го же плас­ти­лино­вого муль­тфиль­ма мож­но сни­мать всех пер­со­нажей по от­дель­нос­ти, а не вмес­те, и лег­ко ис­прав­лять не­доче­ты. Ты не оши­бешь­ся в ка­кой-то ме­лочи и не ис­портишь этим три ме­сяца ра­боты. Ты всег­да мо­жешь се­бя поп­ра­вить, и ес­ли ты в чем-то ошиб­ся – ты ошиб­ся толь­ко с од­ним пер­со­нажем или с од­ним из эле­мен­тов фо­на. Это очень лег­ко поп­ра­вить при пе­ресъ­ем­ке или в компь­юте­ре.

Сов­ре­мен­ные циф­ро­вые тех­но­логии очень по­мога­ют в съ­ем­ке. Плас­ти­лину они по­мог­ли стать час­тым ма­тери­алом для муль­тфиль­мов. Мы сни­ма­ем це­лые плас­ти­лино­вые се­ри­алы. Я да­же на­чал сни­мать пол­ный метр из плас­ти­лина. Это бла­года­ря то­му, что с по­мощью сов­ре­мен­ных циф­ро­вых тех­но­логий, мож­но сни­мать быс­трее и боль­ше плас­ти­лино­вых филь­мов.

– Нас­коль­ко лег­че сей­час на­учить­ся ани­мации, чем в «до­гад­жетные» и «до­ин­терне­тов­ские» вре­мена?

– Учить­ся ани­мации с по­мощью сов­ре­мен­ных тех­но­логий сей­час нам­но­го про­ще. У ме­ня есть он­лайн-шко­ла Merinovschool. Мы ее из­на­чаль­но спе­ци­аль­но соз­да­ли по за­казу Перм­ских ин­весто­ров, за­нима­лись с на­чина­ющи­ми ани­мато­рами уда­лен­но из Мос­квы, и в ито­ге вы­учи­ли це­лую сту­дию, и сня­ли с ней се­ри­ал. И по­няли в ито­ге, что он­лайн очень удоб­но за­нимать­ся, и сей­час учим всех же­ла­ющих с раз­ных кон­цов на­шей ог­ромной стра­ны. Обу­чение ани­мации это в пер­вую оче­редь бес­ко­неч­ные прав­ки: уче­ник де­ла­ет сце­ну, и ты мо­жешь ему про­ком­менти­ровать каж­дый кадр в он­лай­не. Я мо­гу про­ком­менти­ровать и сло­вами, и по каж­до­му кад­ру еще по­рисо­вать прав­ки, внес­ти кор­ректи­вы с по­мощью план­ше­та. Это по­мога­ет быс­трее учить­ся и луч­ше по­нимать про­цесс уче­бы. Ког­да я пре­подаю он­лайн и что-то рас­ска­зываю, я мо­гу ри­совать в пря­мом эфи­ре. У лю­дей на гла­зах по­яв­ля­ют­ся мои ри­сун­ки, и по­том они скла­дыва­ют­ся в ани­мацию. Для поль­зо­вате­лей это то­же нам­но­го наг­ляднее, чем ес­ли бы я это ри­совал на дос­ке, на ко­торой ни­чего в ани­мацию не скла­дыва­ет­ся.

Ин­тернет-тех­но­логии, он­лайн-тех­но­логии и циф­ро­вые тех­но­логии очень по­мога­ют ани­маци­он­но­му обу­чению. Сей­час очень мно­гие ани­мато­ры учат­ся имен­но он­лайн.

– Как Вы оце­нива­ете роль фес­ти­валя «Ани­мати­ка» в под­го­тов­ке юных кад­ров для ра­боты в сфе­ре ани­маци­он­но­го ки­но?

– Я чувс­твую, что фес­ти­валь «Ани­мати­ка» до­бавит но­вых кад­ров в рос­сий­ской ани­мации. В фес­ти­вале учас­тво­вали де­ти из ани­маци­он­ных сту­дий по всей Рос­сии, ко­торые по­беди­ли в кон­курсе, а так­же де­ти, ко­торые ни­ког­да ра­нее не стал­ки­вались с муль­тип­ли­каци­ей. Они ей ув­леклись, им ста­ло ин­те­рес­но, они по­няли, как это мо­жет быть кру­то и во­об­ще как клас­сно са­мому поп­ро­бовать соз­да­вать муль­тфиль­мы. На­де­юсь, ко­го-то это прив­ле­чет в на­шу про­фес­сию, и в бу­дущем он то­же ста­нет муль­тип­ли­като­ром.

Бе­седо­вала Свет­ла­на МУРСИ, Ассоциация анимационного кино

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