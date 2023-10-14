МОНТЭ — талантливый исполнитель и артист музыкального лейбла Rocket Record, создающий уникальные треки в стиле jersey. Сочетание поп-жанра, элементов хип-хопа и клубной электронной музыки рождает совершенно новое звучание, а четкие рифмы и чувственный вокал артиста придают его работам особую эмоциональность. Среди популярных треков МОНТЭ — композиции «Оставь», «Без сил» и «Первый поцелуй», «Остаться», а также динамичный трек «Ma Lova» в дуэте с исполнителем Sasha Stone.

(По состоянию на 2023 г. – прим. ред.)

1. «Позже»: российский исполнитель МОНТЭ презетовал новую песню. 2023.

Visited 1 times, 1 visit(s) today