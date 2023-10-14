Виктория Платова (настоящее имя – Виктория Евгеньевна Соломатина) – современная отечественная писательница, специализирующаяся на жанре роман, в частности магическом реализме, детектива и эскапизма. Родилась 11 января 1965 года в городе Николаев, Украина. В начале девяностых стала выпускницей сценарного факультета ВГИКа в мастерской В.К. Черных. В настоящее время живет и работает в Петербурге.

(По состоянию на 2023 г. – прим. ред.)

1. Из писательницы в сценаристы. 2023.

Visited 1 times, 1 visit(s) today