Moscow Fashion Fair, осень — 2022

9 октября ГЛАВCLUB встретит осень грандиозным праздником музыки и красоты с самыми модными российскими брендами. Яркими, успешными, востребованными звездами современного шоу-бизнеса!
В этом сезоне MFFRUSSIA откроется показом коллекции именитого дизайнера Ирины Акулиной. Свои коллекции представят ведущие бренды модного сезона: Наталья Рязанова, Елена Мелякина, Антон Пермяков, Ирина Шарлау, Анна Гусева. Специальным гостем нового сезона, в ГлавClub, приглашена Анастасия Мишина для презентации новой коллекции бренда Stasia&Stasia.
Финальной частью события на главной сцене MFFRUSSIA прогремит Вечеринка Muz-News Party с известным ведущим страны Сергеем Шубенковым и успешными, молодыми, мега талантами: Amirchik, Slame, Dino MC47, Nastya Star, Абрикоса, Янгер, K.Krash, Zlatoust, Тима Акимов, Istokyia, Настя Кош, Александр Скрип, Настя Негода, SKUBI, Golovatsky, Anbela, Артём Иванов и многие другие.
Разогреем эту осень вместе!
Мероприятие пройдет при партнерской поддержке телеканала MMTV. Вход для всех гостей бесплатный, но не забудьте пройти обязательную регистрацию по ссылке ниже: http://topfashionfair.com/события
Начало в 17:00. Вход свободный!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.