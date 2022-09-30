Вечеринка Muz-News Party в ГЛАВCLUB

9 октября на площадке ГЛАВCLUB-а соберутся все молодые артисты Москвы, чтобы исполнить свои зажигательные треки, которые уже успели стать популярными и начинают покорять высокие строчки топ-чартов.

Осень – время теплых дружественных встреч и незабываемых вечеринок. С приходом октября наступило самое время заряжаться позитивом и хорошим настроением в кругу молодых и талантливых музыкальных исполнителей. Лечиться от осенней хандры начинаем 9 октября на музыкальной вечеринке Muz-News Party в ГЛАВCLUB-e.

Ответственными за горячие музыкальные хиты и хорошее настроение в этот вечер станут ведущий Сергей Шубенков и молодые, но мега талантливые: Amirchik, Slame, Dino MC47, Nastya Star, Абрикоса, Янгер, K.Krash, Zlatoust, Тима Акимов, Istokyia, Настя Кош, Александр Скрип, Настя Негода, SKUBI, Golovatsky, Anbela, Артём Иванов​ и многие другие.

Мероприятие​ пройдет при партнерской поддержке телеканала MMTV. Вход для всех гостей бесплатный, но не забудьте пройти обязательную регистрацию по ссылке ниже: http://topfashionfair.com/события

Начало в 19:00.

Вход свободный!

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