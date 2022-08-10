Москино приглашает на специальный показ фильма Огонь в рамках Всероссийского конкурса индивидуальных исполнителей «Соло 01»

10 августа в рамках Всероссийского конкурс индивидуальных исполнителей «Соло 01» состоится открытый специальный показ фильма «Огонь» в кинотеатре «Москино Космос». После просмотра кинокартины зрителей ждет Public Talk с актерским составом. 36 финалистов проекта получат уникальную возможность живого диалога с создателями фильма, главными артистами и пожарными. Вместе они обсудят значимость подобных картин для русского кинематографа, артисты поделятся впечатлениями от съемок, а пожарные расскажут, как все происходит на самом деле в их повседневной жизни.

В апреле 2022 года в Москве стартовал Всероссийского конкурс индивидуальных исполнителей «Соло 01» для детей и подростков от 11 до 17 лет. Он проводится по инициативе Главного управления МЧС России по г.Москве, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства г. Москвы и программы «Территория культуры Росатома».

«Специальный показ тематического фильма — важное и интересное событие для детей и подростков, которое стало возможным благодаря поддержке Москино и кинокомпании «Централ Партнершип». Творческий подход помогает в понятной для подрастающего поколения форме донести тренд на новый образ социального героя современной России», — прокомментировал автор и режиссер-постановщик конкурса, руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев.

«Сегодня Москино — это 13 зимних и 3 летних кинотеатров. Ежегодно Москино проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, курирует общегородскую акцию «Ночь кино». Мы рады стать частью социально значимого проекта и встретить гостей на открытом показе фильма «Огонь»», — рассказывает Наталья Мокрицкая, генеральный директор Москино, учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы.

После показа в обсуждении фильма примет участие полковник, Герой Российской Федерации Сергей Иванович Лысюк. Его опыт станет примером и вдохновением для подрастающего поколения.

Для финалистов проекта подготовлена специальная программа, в которой дети и подростки прокачивают не только творческие навыки с медийными наставниками, но и знакомятся изнутри с героическими профессиями. Возможность вживую пообщаться с представителями профессии — бесценный опыт для участников проекта, ведь его основная задача — создание условий для всестороннего творческого развития детей со всей страны и привлечение дополнительного общественного внимания к престижу работы сотрудников МЧС.

36 финалистов конкурса уже приступили к подготовке главного творческого результата проекта, а впереди их ждут мастер-классы со звездами кино и эстрады — певицей Полиной Гагариной, режиссером театра Алексеем Франдетти, а также музыкальным блоггерами NANSI & SIDOROV. Кроме того им предстоит посетить пожарную часть и другие образовательные активности.

Кульминацией проекта станет премьера музыкального шоу «Пламенные сердца», которое состоится 18 августа 2022 года. В нем примут участие все финалисты конкурса, а репетиция пройдет под руководством заслуженного артиста России, хореографа Егора Дружинина и режиссера Дмитрия Бикбаева. Зрителями первого оффлайн-показа станут дети и подростки, эвакуированные в Московскую область из зоны проведения специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик.

Премьера шоу также будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

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