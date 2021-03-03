Москино продолжает прием заявок на гранты от кинематографистов, снимающих Москву

До 31 марта 2021 года продолжается приём заявок на финансовую поддержку кинопроизводителей, создающих образ Москвы в киноискусстве. Инициатива принадлежит Правительству Москвы. Оператором конкурса на получение грантов выступает «Москино».

Финансовая поддержка будет предоставляться кинематографистам, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы в кино. Одно из важных условий отбора — картины должны включать съёмки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города. Данные эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража фильмов.

Размеры грантов варьируются от 1 до 3 млн рублей для короткометражного кино и от 3 до 9 млн рублей для полнометражных картин. Фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объёме.

Ознакомиться с документами и подать заявку до 31 марта включительно можно на сайте grants.mos-kino.ru .

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