Мария Лемешева подвела итоги вручения премии «Золотой глобус»

28 февраля 2021 года в онлайн-формате прошла 78-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Полудокументальное роуд-муви «Земля кочевников» стало лауреатом в самой престижной номинации «Лучший фильм-драма». Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева высказала мнение о главных триумфаторах церемонии.

«Не так давно Фрэнсис Макдорманд исполняла забавные роли в черных комедиях своего мужа Джоэла Коэна — одного из братьев-режиссеров Коэн. Теперь она не только титулованная драматическая актриса, но и душа, ум, честь и совесть американского киноискусства. Она выступила продюсером и сыграла главную роль в роуд-муви “Земля кочевников”, победившем в номинации “Лучший фильм-драма”. Картина рассказывает о судьбах американцев, которые потеряли дом и работу, а теперь вынуждены кочевать по стране. В картине заняты только два профессиональных актера — Фрэнсис Макдорманд и Дэвид Стрэтэйрн, а остальные “кочевники” в фильме играют сами себя. Во время работы над ролью и фильмом Фрэнсис спустилась с Голливудских холмов на извилистые американские автодороги и несколько месяцев провела среди “кочевников”, общалась с ними, жила их жизнью и даже успела поработать кассиром фастфуда и упаковщицей посылок. “Глобусы” двух популярных проектов от Netflix — “Ход королевы”, ставшего лауреатом в номинации “Лучший мини-сериал или телефильм”, и «Корона», победившего в номинации “Лучший драматический сериал», — не кажутся предсказуемыми и очевидными. Выдающаяся актерская игра, грандиозные сюжеты и грамотное экранное воплощение позволили этим проектам выиграть конкуренцию у “Мандалорца” и “Отыграть назад” — двух других хитов онлайн-кинотеатров минувшего года. “Лучший анимационный фильм”, по версии премии “Золотой глобус”, — диснеевский шедевр “Душа” с мудростью, непредсказуемыми поворотами сюжета и внутренней работой главного героя», — отметила Мария Лемешева.

Лауреатами кинопремии «Золотой глобус» стали:

«Лучший драматический фильм» – «Земля кочевников» (режиссера Хлоя Чжао);

«Лучший фильм на иностранном языке» – «Минари» (режиссера Ли Айзек Чун);

«Лучший режиссер» – Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

«Лучший драматический телесериал» – «Корона» (2016–2020);

«Лучшая комедия или мюзикл» – «Борат 2» (2020) (режиссер Джейсон Уолинер);

«Лучший мини-сериал или телефильм» – «Ход королевы»;

«Лучший телесериал (комедия или мюзикл)» – «Шиттс Крик»;

«Лучшая мужская роль в драматическом фильме» – Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», 2020);

«Лучшая женская роль в драматическом фильме» – Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей», 2021);

«Лучшая роль в мини-сериале или телефильме» – Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»);

«Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале или телефильме» – Джиллиан Андерсон («Корона»);

«Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» – Саша Барон Коэн («Борат 2», 2020);

«Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» – Розамунд Пайк («Аферистка», 2020);

«Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» – Джош О’Коннор («Корона»);

«Лучшая женская роль в драматическом телесериале» – Эмма Коррин («Корона»);

«Лучшая мужская роль второго плана» – Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»);

«Лучшая женская роль второго плана» – Джоди Фостер («Мавританец»);

«Лучший сценарий» – Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»);

«Лучший анимационный фильм» – «Душа».

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