Вышел трейлер фильма «Королёк моей любви»

королек моей любви
Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ представляют трейлер и постер музыкальной комедии «Королёк моей любви» — масштабного фильма, полностью снятого в Индии и объединяющего болливудскую эстетику с российской комедийной традицией. Премьерные образы будущей картины выходят в период повышенного внимания к российско-индийскому сотрудничеству. На фоне расширяющихся экономических и гуманитарных связей проект становится одной из наиболее заметных культурных инициатив, созданных совместно творческими командами двух стран.

«Королёк моей любви» — музыкальная комедия, действие которой разворачивается в вымышленной восточной вселенной Хурмады. В центре истории — благородный полицейский Рамаш в исполнении Демиса Карибидиса. Он вступает в противостояние с опасным преступником Шамаром, которого играет Михаил Галустян, и неожиданно выясняет, что они — братья, разлучённые в детстве. Их воссоединение приводит к расследованию давней семейной тайны и столкновению с влиятельным покровителем города Сандурлаем. Автором идеи и сценария выступил Демис Карибидис, продюсеры — Лика Бланк, Олеся Лубоцкая и Алексей Титов. Производство осуществлено телеканалом ТНТ и МайВэйСтудией при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

Проект стал одним из самых масштабных интернациональных российских фильмов последних лет. В съёмках участвовали актёры из России и Индии, а также специалисты из Китая, Колумбии и США. Работа велась сразу в трёх индийских городах — Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре, что позволило создать полноценную восточную вселенную с музыкальными номерами, масштабными массовыми сценами, хореографией и ярким визуальным стилем. Болливудская эмоциональность органично сочетается здесь с российским юмором, создавая новое культурное высказывание, понятное зрителям обоих стран.

Режиссёром «Королька моей любви» выступил Марюс Вайсберг, оператором-постановщиком — Денис Аларкон Рамирес. Генеральными продюсерами проекта стали Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Всеволод Жаров и Лика Бланк. Креативными продюсерами выступили Демис Карибидис и Виталий Коломыцев. Сценарий написали Виталий Коломыцев, Владислав Луценко и Армен Погосян. В картине заняты Демис Карибидис, Михаил Галустян, Адила Рагимова, Альбина Кабалина, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева, Владимир Майсурадзе, Саша Бугин, Андрей Москвичев, Виктор Захаров, Васант Балан и другие актёры из России и Индии.

