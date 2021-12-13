«Константин Коровин и его ученики». Выставка к 160-летию со дня рождения К.А. Коровина в Новом Манеже

Выставка «Константин Коровин и его ученики» пройдет в Новом Манеже с 22 декабря 2021 по 23 февраля 2022 г. Проект, включающий работы из собраний московской галереи «Веллум» и крупных частных коллекций, приурочен к юбилею Константина Коровина, великого художника, театрального декоратора и литератора, 160-летие со дня рождения которого отмечается в декабре 2021 года.

Константин Коровин. Пейзаж с мельницей. 1910 годы

Сергей Герасимов. Букет и шляпа на лугу. 1950 — начало 1960 годов

Константин Коровин. Молодой мужчина. Эскиз костюма для постановки оперы «Князь Игорь». 1928

Георгий Лапшин. Лодки на фоне берега

Федор Федоровский. Эскиз декорации к опере «Псковитянка». 1932

Ретроспектива живописных и театральных произведений одного из основоположников импрессионизма в отечественном искусстве и его учеников, художников круга Константина Коровина, разместится в Новом Манеже в Георгиевском переулке. Всего будет представлено более 40 работ. Художники выставки: Константин Коровин, Валентин Серов, Сергей Герасимов, Алексей Исупов, Георгий Лапшин, Федор Федоровский, Александр Шевченко, Петр Вильямс и сокурсники Коровина.

Константин Алексеевич Коровин – выдающийся живописец, самый яркий представитель импрессионистической школы в русском искусстве; театральный художник и декоратор, создавший незабываемые образы театральных постановок; писатель, чьи воспоминания стали подлинным документом эпохи, – обладал талантом педагога и наставника, помогающего раскрыться и сформироваться независимой творческой индивидуальности.

Ученики Константина Коровина стали гордостью русского и советского искусства и, в свою очередь, преподавателями, передавшими свой опыт и знания следующим поколениям. Куратор проекта Любовь Агафонова (галерея «Веллум»): «Коровин, как ярчайшая звезда Сириус, объединил вокруг себя не только малые планеты и спутники, – учеников и последователей, но и равновеликие величины – своих знаменитых друзей, известных всему миру – Исаака Левитана, Антона Чехова, Федора Шаляпина, Валентина Серова. Все они формировали дореволюционную русскую культуру, а потом еще много десятилетий, влияли на нее, как в России, так и в эмиграции».

На выставке также будут представлены редкие фотоматериалы, фрагменты литературных записок К.Коровина и его переписки с друзьями и учениками, будут показаны короткометражные документальные фильмы о Коровине и его влиянии на русское искусство. К выставке приурочена образовательно-просветительская программа: лекции и занятия, посвященные импрессионизму, творчеству К.Коровина, московской школе живописи.

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