Московская премьера «Капкан» Галины Уразовой дала старт Кругосветке

«Капкан» Галины Уразовой, «Межсезонье» Александра Ханта, «Лебединое озеро» Антона Бильжо, «Рапану» Виталия Суслина, «Молодость» Дмитрия Давыдова увидят зрители городов Африки, Латинской Америки, Австралии и Океании.

6 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялась московская премьера фильма Галины Уразовой «Капкан». Картина, где главные роли исполняют Мария Болтнева и Максим Колесниченко, практически бессловесна. Суровый, мрачный егерь Иван (Максим Колесниченко) и его супруга Александра (Мария Болтнева) живут вместе не один год, точнее – сосуществуют. Их далеко скудный быт сельской местности совсем не напоминает жизнь в мегаполисе.

Нет мобильных телефонов, нет развлечений – суровые бытовые условия – уход за скотиной, нехитрая стирка, простая еда – суп, сало, соленые огурцы, лук. Быть может, в молодости и была любовь, и надежда на лучшее, но со временем безвременной кончины сына, всё изменилось. Иван – излишне жесток, Александра же всеми силами пытается вырваться на свободу, но тщетно.

Ход развития сюжета «Капкана» мог бы ждать и плохой конец, однако, такового не происходит. Как бы то ни было, но находятся у Ивана силы и мужество признать свою неправоту и жестокость. Пусть и неловко находятся, но есть в картине надежда на обретение если не счастья семейного, то – понимания, желания идти навстречу. Фильм, где многое остается за кадром, приглашает зрителя домыслить, порассуждать, догадаться. Тем он и ценен, как и красотой российских пейзажей и поэтичностью повествования.

Марина АБРАМОВА

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