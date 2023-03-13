В Москве и Подольске прошли спектакли завершающего этапа проекта «Юные актеры – детям Донбасса»

11 марта в Москве в Детском музыкальном театре юного актера и 12 марта в Подольске в КПЦ Дубровицы дети из зон СВО увидели две постановки: мюзикл легендарного композитора Евгения Крылатова «Красная шапочка & Серый волк» и инновационный спектакль-урок для подростков «Юная любовь в пяти театральных измерениях» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Благодаря проекту «Юные актеры – детям Донбасса», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, молодые актеры студии Светланы Горшковой вместе с артистами из столичных театров подарили детям возможность на время забыть о тяжелой жизненной ситуации и через погружение в волшебный мир театра приобщиться к правильным духовно-нравственным ценностям.

После спектаклей волонтеры из благотворительных организаций «Серебряный возраст» и «Мосволонтер», помогающих проекту «Юные актеры – детям Донбасса», выдавали детям подарочные наборы. В реализации федерального проекта «Юные актеры – детям Донбасса» принимают участие Департамент культуры Министерства обороны РФ, региональные правительства и общественные объединения. Постановки создавались при участии средств гранта Департамента культуры Правительства Москвы «Открытая сцена».

Благотворительные показы, стартовав в Москве, прошли на юге России: Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ростове-на-Дону. Позднее спектакли смогли увидеть дети из зон СВО, проживающие в Твери, Иванове, Туле, Екатеринбурге, Рязани и Саранске. Далее артисты отправятся в Орел, где спектакли пройдут 14 марта, в Ковров 22 марта. Финал проекта «Юные актеры – детям Донбасса» состоится 23 марта на родине русского театра в Ярославле. Общее число показов, проведенных организатором проекта АНО «Музыкальное сердце театра», составит более 40 для более чем 20 000 детей и подростков из зон СВО в различных регионах страны.

Мюзикл «Красная шапочка & Серый волк»

В мюзикле легендарного композитора Евгения Крылатова, известного как автора музыки к мультфильмам «Умка» и «Простоквашино», а также кинофильмам «Приключения Электроника», «Чародеи» и «Гостья из будущего», сюжет всем известной сказки сильно изменён (автор либретто – Наталья Кузьминых). Волк, сбежавший из зоопарка, не враг, а верный друг Красной шапочки. Но этот серый добряк оказывается под подозрением – ведь бабушка внезапно исчезает. Крутые повороты сюжета заставят маленьких зрителей с интересом следить за происходящим на сцене и от души смеяться над злодействами Людоеда, который, в конце концов, оказывается всего лишь двоечником с самым нежным сердцем.

Спектакль-урок «Юная любовь в пяти театральных измерениях»

На инновационной постановке юные зрители смогут не только познакомиться с сюжетом мирового бестселлера о великой любви, но и приобщиться к театральной культуре разных стран и эпох. В каком бы из пяти театральных измерений ни оказывались герои: в древнегреческих масках, котурнах и тогах (Древняя Греция), в кимоно и с веерами (японский театр Кабуки), в весёлой и шумной атмосфере театра дель арте (Италия), в эпическом театре Бертольда Брехта (Германия) или в «психологическом» театре К. С. Станиславского (Россия), их история продолжает откликаться в сердцах сегодняшних Ромео и Джульетт, искреннее чувство которых стремится разрушить вражда кланов Монтекки и Капулетти.

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