САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей христианской культуры расширяет свою коллекцию

Новые залы третьего этажа продолжают концепцию «Открой искусство заново».

Каким должен быть современный музей и может ли искусство стать проводником в глубинное понимание исторических процессов? Как через призму христианского искусства возможно изучение мировой истории от крещения Руси до наших дней? На эти и другие вопросы отвечают создатели инновационного Музея христианской культуры. В октябре музей расширяет экспозицию и открывает новые залы с редкими образцами иконописи, а также коллекцией, посвященной культуре Русского Севера.

Музей христианской культуры продолжает развивать концепцию «Открой искусство заново».

Новые залы третьего этажа, пополнившие постоянную экспозицию, являются визуальным отражением временного пласта от XVI века до начала ХХ века. Изучение особенностей иконописи и приемов, характерных для разных географических регионов, помогает лучше понять суть исторических событий и происходящих в обществе процессов. Для посещения будут доступны залы «Святая Русь. Святые и святыни России», «Небеса в культуре Русского Севера», «Русь изначальная», а также религиозная живопись Северной Европы и работы фламандских мастеров.

На третьем этаже музея зрители смогут увидеть коллекцию икон XVI – начала ХХ века, удивительные образцы иконописи Русского Севера и религиозной архитектуры этого края, а также более поздние, но с исключительными особенностями работы, такие как икона ведущего императорского мастера Василия Пешехонова с авторской подписью и уникальная икона Успения, в которой традиционный сюжет был переосмыслен и приобрел русские особенности.

В коллекции представлены подлинники картин Квентина Массейса, Якоба де Баккера, Питера Рубенса и Харменса ван Рейна Рембрандта.

Создатели музея дают возможность гостям посетить как классические экскурсии по залам, так и самостоятельно погрузиться в изучение объектов искусства разных веков. Интерактивные touch-столы, возможность близко рассмотреть подлинники мировых полотен и в будущем экспозиция будет дополнена навигацией с помощью QR-кодов, что позволяют сравнивать новый музей с передовыми площадками и галереями Европы. Особую атмосферу задает музыкальное сопровождение, звучащее в каждом зале: звук деревянного било, которым монахи созывали на общую молитву, колокольный перезвон, молитвы и псалмы в исполнении известных церковных хоров.

Открытие Музея христианской культуры состоялось в 2021 году и приурочено к 318-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Музей занимает второй и третий этажи нового многофункционального комплекса «Наследие», расположенного по адресу: переулок Лодыгина, дом 5. Общая площадь музея составляет более 3000 кв. м.

В будущем Музей станет не только выставочным пространством, но и образовательным центром. Так, со временем планируется проведение лекций, семинаров и выступления ведущих спикеров в области религиоведения и искусства.

Где? Санкт-Петербург, переулок Лодыгина, д. 5.

Сайт — mcc.spb.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.