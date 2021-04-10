Московский государственный институт культуры и Министерство культуры Подмосковья построили общий вектор развития

Это ста­ло лейт­мо­ти­вом пер­вой встре­чи мини­стра куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­ны Хар­ла­мо­вой и рек­то­ра Мос­ков­ско­го госу­дар­ствен­но­го инсти­ту­та куль­ту­ры Арсе­ния Миро­но­ва, кото­рая состо­я­лась 8 апре­ля 2021 года в МГИК.

Под­мос­ко­вье – реги­он, где сосре­до­то­че­ны самые извест­ные в стране музеи-усадь­бы, круп­ней­шая сеть биб­лио­тек и домов куль­ту­ры. Мос­ков­ский госу­дар­ствен­ный инсти­тут куль­ту­ры – глав­ный вуз стра­ны по под­го­тов­ке спе­ци­а­ли­стов сфе­ры куль­ту­ры и искус­ства. Поэто­му диа­лог мини­стра и рек­то­ра состо­ял­ся на одном про­фес­си­о­наль­ном языке.

«Мы дого­во­ри­лись о наших сов­мест­ных про­ек­тах, пото­му что есть общее жела­ние дви­гать­ся навстре­чу друг к дру­гу, – ска­за­ла министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Хар­ла­мо­ва. – Наши спе­ци­а­ли­сты вла­де­ют при­клад­ны­ми зна­ни­я­ми, а так­же пони­ма­ют запрос совре­мен­но­го посе­ти­те­ля. В свою оче­редь сту­ден­ты – совре­мен­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми и фор­ма­та­ми, кото­рые могут стать апгрей­том для наших учреждений».

«Подоб­ные встре­чи обес­пе­чат пря­мой кон­такт потен­ци­аль­ных рабо­то­да­те­лей с моло­ды­ми спе­ци­а­ли­ста­ми, – отме­тил рек­тор МГИК Арсе­ний Миро­нов. – Направ­ле­ние моло­дых спе­ци­а­ли­стов в учре­жде­ния куль­ту­ры реги­о­нов – стра­те­ги­че­ская зада­ча. Для ее реше­ния все­гда нуж­на под­держ­ка со сто­ро­ны руко­вод­ства субъ­ек­та. Поэто­му мы очень рады, что Мини­стер­ство куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти дает нашим выпуск­ни­кам зеле­ный свет».

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