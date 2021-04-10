Московский государственный институт культуры и Министерство культуры Подмосковья построили общий вектор развития

Это стало лейтмотивом первой встречи министра культуры Московской области Елены Харламовой и ректора Московского государственного института культуры Арсения Миронова, которая состоялась 8 апреля 2021 года в МГИК.
Подмосковье – регион, где сосредоточены самые известные в стране музеи-усадьбы, крупнейшая сеть библиотек и домов культуры. Московский государственный институт культуры – главный вуз страны по подготовке специалистов сферы культуры и искусства. Поэтому диалог министра и ректора состоялся на одном профессиональном языке.
«Мы договорились о наших совместных проектах, потому что есть общее желание двигаться навстречу друг к другу, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Наши специалисты владеют прикладными знаниями, а также понимают запрос современного посетителя. В свою очередь студенты – современными технологиями и форматами, которые могут стать апгрейтом для наших учреждений».
«Подобные встречи обеспечат прямой контакт потенциальных работодателей с молодыми специалистами, – отметил ректор МГИК Арсений Миронов. – Направление молодых специалистов в учреждения культуры регионов – стратегическая задача. Для ее решения всегда нужна поддержка со стороны руководства субъекта. Поэтому мы очень рады, что Министерство культуры Московской области дает нашим выпускникам зеленый свет».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.