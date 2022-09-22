Московский Губернский театр приглашает зрителей на экскурсию-знакомство

24 сентября в 16.30 Московский Губернский театр мы приглашаем юных зрителей и их родителей в путешествие – на экскурсию «Знакомьтесь, Московский Губернский театр».

Гостей погрузят в мир театрального искусства: поговорят о театре, его устройстве и истории от древних греков до наших времен. Познакомят с театральными профессиями и покажут сцену, инструменты гримера, костюмы и реквизит. Вместе с профессиональными костюмером и реквизитором посетители создадут театральные образы.

В завершении пройдет церемония посвящения в зрителя-театрала.

Проведет экскурсию актер Олег Курлов.

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