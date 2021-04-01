Московский областной театр юного зрителя едет к жителям Подмосковья

Спектакль «Каникулы Бонифация» Московского областного театра юного зрителя впервые увидят на трех площадках Подмосковья:
- 3 апреля – КЦ «Внуково», Внуково,
- 4 апреля – ДК «Подмосковье», Красногорск,
- 10 апреля – ДК «Московский», Московский.
- 17 апреля на сцене ДК «Подмосковье» в Красногорске пройдет спектакль«Питер Пэн», лауреат премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».⠀
Билеты на сайтах учреждений.
Спектакли пройдут при 75-процентной заполняемости залов и с соблюдением мер безопасности.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.