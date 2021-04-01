Московский областной театр юного зрителя едет к жителям Подмосковья

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Спек­такль «Кани­ку­лы Бони­фа­ция» Мос­ков­ско­го област­но­го теат­ра юно­го зри­те­ля впер­вые уви­дят на трех пло­щад­ках Подмосковья:

  • 3 апре­ля – КЦ «Вну­ко­во», Внуково,
  • 4 апре­ля – ДК «Под­мос­ко­вье», Красногорск,
  • 10 апре­ля – ДК «Мос­ков­ский», Московский.
  • 17 апре­ля на сцене ДК «Под­мос­ко­вье» в Крас­но­гор­ске прой­дет спектакль«Питер Пэн», лау­ре­ат пре­мии зри­тель­ских сим­па­тий «Звез­да Театрала».⠀

Биле­ты на сай­тах учреждений.

Спек­так­ли прой­дут при 75-про­цент­ной запол­ня­е­мо­сти залов и с соблю­де­ни­ем мер безопасности.

Ори­ги­нал пуб­ли­ка­ции нахо­дит­ся на сай­те сете­во­го СМИ artmoskovia.ru | Если вы чита­е­те её в дру­гом месте, не исклю­че­но, что её укра­ли.

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