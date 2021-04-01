ВДНХ приглашает на Международный день детской книги

Со 2 по 4 апре­ля 2021 года на ВДНХ отме­тят Меж­ду­на­род­ный день дет­ской кни­ги. Уча­стие во всех актив­но­стях бес­плат­ное. В про­грам­ме: встре­чи с дет­ски­ми писа­те­ля­ми, пуб­лич­ные лите­ра­тур­ные чте­ния, мастер-клас­сы, лите­ра­тур­ный квест, выстав­ка иллю­стра­ций, экс­кур­сия, спек­такль. Так­же к услу­гам малень­ких гостей пави­льо­ны Выстав­ки, где мож­но бес­плат­но почи­тать про­из­ве­де­ния раз­ных жанров.

Фестиваль детской книги

Со 2 по 4 апре­ля в цен­тре оке­а­но­гра­фии и мор­ской био­ло­гии «Москва­ри­ум» на ВДНХ состо­ит­ся фести­валь, посвя­щен­ный Меж­ду­на­род­но­му дню дет­ской кни­ги. Вто­рой этаж цен­тра пре­вра­тит­ся в боль­шую интер­ак­тив­ную пло­щад­ку, раз­де­лен­ную на несколь­ко тема­ти­че­ских зон: выстав­ка иллю­стра­ций, «читаль­ный зал», зона мастер-клас­сов и сце­ни­че­ское про­стран­ство. Каж­дый день с 10:00 до 22:00 здесь будет откры­та выстав­ка, где на 20 стен­дах пред­став­ле­ны ска­зоч­ные герои и пер­со­на­жи дет­ских про­из­ве­де­ний: золо­тые рыб­ки, кит, попу­гай, утя­та, чай­ки, кры­ла­тый конь Пегас и дру­гие. Их автор — иллю­стра­тор Ека­те­ри­на Бабок. С 11:00 до 18:00 будет рабо­тать зона «Читаль­ный зал» с совре­мен­ной дет­ской лите­ра­ту­рой и зона с твор­че­ским мастер-клас­сом по изго­тов­ле­нию подел­ки с извест­ным ска­зоч­ным пер­со­на­жем — золо­той рыбкой.

Встре­чи с писа­те­ля­ми и акте­ра­ми, чте­ния дет­ских про­из­ве­де­ний, интер­ак­тив­ные про­грам­мы, мастер-клас­сы и лите­ра­тур­ный квест ждут гостей «Москва­ри­ума» в глав­ной зоне фести­ва­ля — у сце­ны, рас­по­ло­жен­ной на вто­ром этаже.

2 апре­ля в 14:00 состо­ит­ся твор­че­ская встре­ча с худож­ни­ком-иллю­стра­то­ром Мари­ей Ска­рю­ки­ной, на кото­рой гости узна­ют о том, как пре­вра­тить хоб­би в люби­мую про­фес­сию, най­ти соб­ствен­ный стиль и про­ил­лю­стри­ро­вать свою первую кни­гу. Встре­ча будет осо­бен­но инте­рес­на детям стар­ше шести лет и взрос­лым, увле­ка­ю­щим­ся рисо­ва­ни­ем. Так­же 2 апре­ля с 16:15 до 17:00 писа­тель и тре­нер по ком­му­ни­ка­ции Свет­ла­на Икон­ни­ко­ва про­ве­дет мастер-класс «ЕГЭ без стрес­са». Автор даст школь­ни­кам и их роди­те­лям прак­ти­че­ские сове­ты по ком­форт­ной и эффек­тив­ной под­го­тов­ке к экзаменам.

3 апре­ля в 14:00 актер теат­ра и кино Дима Рубин про­чтет сказ­ки Васи­ли­сы Кош­ки­ной «Баб­ка Ежи­ка», 4 апре­ля в то же вре­мя изда­тель­ство «Паул­сен» про­ве­дет лите­ра­тур­ный квест. Оба выход­ных дня (3 и 4 апре­ля) с 11:00 до 11:45 про­фес­си­о­наль­ные акте­ры про­чи­та­ют со сце­ны рас­ска­зы англий­ской писа­тель­ни­цы Хол­ли Вебб «Доб­рые исто­рии о зверятах».

Так­же оба дня с 13:15 до 14:00 на сцене фести­ва­ля будут про­хо­дить тема­ти­че­ские мастер-клас­сы. 3 апре­ля писа­тель Свет­ла­на Икон­ни­ко­ва рас­ска­жет школь­ни­кам, как заин­те­ре­со­вать ауди­то­рию и спра­вить­ся с вол­не­ни­ем во вре­мя пуб­лич­ных выступ­ле­ний. А 4 апре­ля в это же вре­мя гостей ждет мастер-класс «Про эмо­ции» от дет­ско­го писа­те­ля Еле­ны Улье­вой. Она рас­ска­жет в доступ­ной для детей фор­ме, что такое эмо­ци­о­наль­ный интел­лект и как научить­ся управ­лять сво­и­ми эмоциями.

В суб­бо­ту с 16:15 до 17:00 юные гости смо­гут пооб­щать­ся с авто­ром дет­ских книг «Эле­фан­ти­ки», «Сказ­ка из кар­маш­ка» и «Баб­ка Ежи­ка» Васи­ли­сой Кош­ки­ной, а в вос­кре­се­нье в это же вре­мя дет­ская писа­тель­ни­ца Еле­на Хру­ста­ле­ва про­ве­дет интер­ак­тив­ную про­грам­му «При­клю­че­ния в сказ­ке» для детей млад­ше­го школь­но­го воз­рас­та. Вме­сте с авто­ром к ребя­там при­дет герой ее кни­ги «Муль­ка — супер­звез­да» — бель­чо­нок Муль­ка. Он рас­ска­жет о при­клю­че­ни­ях в вол­шеб­ном лесу и сочи­нит сказ­ку вме­сте с самы­ми юны­ми зри­те­ля­ми. Подроб­но­сти о меро­при­я­ти­ях мож­но най­ти на сай­те «Москва­ри­ума».

Экскурсия и спектакль

В честь Меж­ду­на­род­но­го дня дет­ской кни­ги 2 апре­ля в 14:00 в Теат­ре ска­зок нач­нет­ся бес­плат­ный сеанс интер­ак­тив­но­го шоу о при­клю­че­ни­ях по рус­ским сказ­кам «Сказ­ка номер один. Воз­вра­ще­ние». Геро­ев спек­так­ля — Змея Дра­ко­ны­ча, Ива­на-царе­ви­ча, Леше­го, Кощея и дру­гих ска­зоч­ных пер­со­на­жей — ждут новые увле­ка­тель­ные при­клю­че­ния. Все вме­сте они отпра­вят­ся по трем ска­зоч­ным мирам: в небо за пером Жар-пти­цы, в таин­ствен­ный лес за цвет­ком папо­рот­ни­ка и в мор­скую пеще­ру за само­цве­том. Бла­го­да­ря совре­мен­ным тех­но­ло­ги­ям зри­те­ли ста­но­вят­ся непо­сред­ствен­ны­ми участ­ни­ка­ми интер­ак­тив­но­го пред­став­ле­ния и могут вли­ять на сюжет. Заре­ги­стри­ро­вать­ся для уча­стия мож­но по ссылке.

Так­же 2 апре­ля в 15:00 и 18:00 Центр «Сло­во» при­гла­ша­ет на бес­плат­ные тема­ти­че­ские экс­кур­сии «От гли­ня­ной таб­лич­ки к печат­ной стра­нич­ке». Гостям рас­ска­жут о появ­ле­нии и раз­ви­тии дет­ской лите­ра­ту­ры в Рос­сии. Во вре­мя путе­ше­ствия по экс­по­зи­ции участ­ни­ки позна­ко­мят­ся с бере­стя­ны­ми гра­мо­та­ми маль­чи­ка Онфи­ма из древ­не­го Нов­го­ро­да, услы­шат про­из­ве­де­ния уст­но­го народ­но­го твор­че­ства (фольк­ло­ра), адре­со­ван­ные детям, начи­ная от колы­бель­ных и закан­чи­вая сказ­ка­ми и были­на­ми, узна­ют о сокра­щен­ных и упро­щен­ных пове­стях XVII–XVIII века «Ска­за­ние о Ледо­вом побо­и­ще», «Повесть о Пет­ре и Фев­ро­нии», про­из­ве­де­нии «Юно­сти чест­ное зер­ца­ло», кото­рые были пред­на­зна­че­ны и для моло­до­го поко­ле­ния. Далее рас­сказ пой­дет о про­из­ве­де­ни­ях для детей извест­ных поэтов и писа­те­лей XIX века: Жуков­ско­го, Пуш­ки­на, Акса­ко­ва, Тол­сто­го, Куп­ри­на, Чехо­ва и дру­гих. Затем экс­кур­сан­ты пере­не­сут­ся в совет­ское вре­мя, когда дет­ская лите­ра­ту­ра ста­но­вит­ся само­сто­я­тель­ным жан­ром. Во вре­мя тура вспом­нят о ярких пред­ста­ви­те­лях того вре­ме­ни: Гай­да­ре, Чуков­ском, Мар­ша­ке, Бар­то, Кас­си­ле, Михал­ко­ве, Носо­ве, Успен­ском, Осте­ре. Уча­стие бес­плат­ное, по пред­ва­ри­тель­ной регистрации.

Где почитать детские книги на ВДНХ

В пави­льоне «Кни­ги» мож­но бес­плат­но почи­тать дет­скую лите­ра­ту­ру: как уже став­шие клас­си­кой про­из­ве­де­ния «Семь под­зем­ных коро­лей» А. Вол­ко­ва, «Цир­ко­вая азбу­ка» М. Ясно­ва, так и позна­ва­тель­ные кни­ги по искус­ству и нау­ке для детей «Поче­му в искус­стве так мно­го голых людей», «Архео­ло­ги­че­ская про­гул­ка по Пом­пе­ям», «Лейб­ниц, или Луч­ший из воз­мож­ных миров». Что­бы увлечь детей чте­ни­ем, мож­но озна­ко­мить­ся с кни­гой Алек­са Вул­фа «Зачем нам нуж­ны кни­ги» и «Не хочу учить­ся: исто­рия школ Рос­сии». Так­же чита­те­ли могут изу­чить серию для роди­те­лей Нико­лая Кры­щу­ка «Раз­го­во­ры роди­те­лей в при­сут­ствии детей», кни­ги Бори­са Ники­ти­на «Сту­пень­ка твор­че­ства. Раз­ви­ва­ю­щие игры», Ека­те­ри­ны Мура­шо­вой «Долж­но ли дет­ство быть счастливым».

Еже­днев­но с 11:00 до 20:00 в Доме комик­сов TAKAPULTA ждут всех люби­те­лей рисо­ван­ных исто­рий. Спе­ци­аль­но для малень­ких гостей Выстав­ки там выде­лен отдель­ный стенд, где любой жела­ю­щий может озна­ко­мить­ся с боль­шой под­бор­кой дет­ских комиксов.

В пред­сто­я­щем лет­нем сезоне на тер­ри­то­рии ВДНХ вновь зара­бо­та­ют читаль­ни. Гости Выстав­ки смо­гут почи­тать леген­ды и ска­за­ния Древ­ней Гре­ции и Древ­не­го Рима, поли­стать сбор­ни­ки дет­ских оте­че­ствен­ных ска­зок, осво­ить про­из­ве­де­ния школь­ной клас­си­ки и най­ти кни­гу для вне­класс­но­го чтения.

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