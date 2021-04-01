ВДНХ приглашает на Международный день детской книги

Со 2 по 4 апреля 2021 года на ВДНХ отметят Международный день детской книги. Участие во всех активностях бесплатное. В программе: встречи с детскими писателями, публичные литературные чтения, мастер-классы, литературный квест, выставка иллюстраций, экскурсия, спектакль. Также к услугам маленьких гостей павильоны Выставки, где можно бесплатно почитать произведения разных жанров.
Фестиваль детской книги
Со 2 по 4 апреля в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ состоится фестиваль, посвященный Международному дню детской книги. Второй этаж центра превратится в большую интерактивную площадку, разделенную на несколько тематических зон: выставка иллюстраций, «читальный зал», зона мастер-классов и сценическое пространство. Каждый день с 10:00 до 22:00 здесь будет открыта выставка, где на 20 стендах представлены сказочные герои и персонажи детских произведений: золотые рыбки, кит, попугай, утята, чайки, крылатый конь Пегас и другие. Их автор — иллюстратор Екатерина Бабок. С 11:00 до 18:00 будет работать зона «Читальный зал» с современной детской литературой и зона с творческим мастер-классом по изготовлению поделки с известным сказочным персонажем — золотой рыбкой.
Встречи с писателями и актерами, чтения детских произведений, интерактивные программы, мастер-классы и литературный квест ждут гостей «Москвариума» в главной зоне фестиваля — у сцены, расположенной на втором этаже.
2 апреля в 14:00 состоится творческая встреча с художником-иллюстратором Марией Скарюкиной, на которой гости узнают о том, как превратить хобби в любимую профессию, найти собственный стиль и проиллюстрировать свою первую книгу. Встреча будет особенно интересна детям старше шести лет и взрослым, увлекающимся рисованием. Также 2 апреля с 16:15 до 17:00 писатель и тренер по коммуникации Светлана Иконникова проведет мастер-класс «ЕГЭ без стресса». Автор даст школьникам и их родителям практические советы по комфортной и эффективной подготовке к экзаменам.
3 апреля в 14:00 актер театра и кино Дима Рубин прочтет сказки Василисы Кошкиной «Бабка Ежика», 4 апреля в то же время издательство «Паулсен» проведет литературный квест. Оба выходных дня (3 и 4 апреля) с 11:00 до 11:45 профессиональные актеры прочитают со сцены рассказы английской писательницы Холли Вебб «Добрые истории о зверятах».
Также оба дня с 13:15 до 14:00 на сцене фестиваля будут проходить тематические мастер-классы. 3 апреля писатель Светлана Иконникова расскажет школьникам, как заинтересовать аудиторию и справиться с волнением во время публичных выступлений. А 4 апреля в это же время гостей ждет мастер-класс «Про эмоции» от детского писателя Елены Ульевой. Она расскажет в доступной для детей форме, что такое эмоциональный интеллект и как научиться управлять своими эмоциями.
В субботу с 16:15 до 17:00 юные гости смогут пообщаться с автором детских книг «Элефантики», «Сказка из кармашка» и «Бабка Ежика» Василисой Кошкиной, а в воскресенье в это же время детская писательница Елена Хрусталева проведет интерактивную программу «Приключения в сказке» для детей младшего школьного возраста. Вместе с автором к ребятам придет герой ее книги «Мулька — суперзвезда» — бельчонок Мулька. Он расскажет о приключениях в волшебном лесу и сочинит сказку вместе с самыми юными зрителями. Подробности о мероприятиях можно найти на сайте «Москвариума».
Экскурсия и спектакль
В честь Международного дня детской книги 2 апреля в 14:00 в Театре сказок начнется бесплатный сеанс интерактивного шоу о приключениях по русским сказкам «Сказка номер один. Возвращение». Героев спектакля — Змея Драконыча, Ивана-царевича, Лешего, Кощея и других сказочных персонажей — ждут новые увлекательные приключения. Все вместе они отправятся по трем сказочным мирам: в небо за пером Жар-птицы, в таинственный лес за цветком папоротника и в морскую пещеру за самоцветом. Благодаря современным технологиям зрители становятся непосредственными участниками интерактивного представления и могут влиять на сюжет. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Также 2 апреля в 15:00 и 18:00 Центр «Слово» приглашает на бесплатные тематические экскурсии «От глиняной таблички к печатной страничке». Гостям расскажут о появлении и развитии детской литературы в России. Во время путешествия по экспозиции участники познакомятся с берестяными грамотами мальчика Онфима из древнего Новгорода, услышат произведения устного народного творчества (фольклора), адресованные детям, начиная от колыбельных и заканчивая сказками и былинами, узнают о сокращенных и упрощенных повестях XVII–XVIII века «Сказание о Ледовом побоище», «Повесть о Петре и Февронии», произведении «Юности честное зерцало», которые были предназначены и для молодого поколения. Далее рассказ пойдет о произведениях для детей известных поэтов и писателей XIX века: Жуковского, Пушкина, Аксакова, Толстого, Куприна, Чехова и других. Затем экскурсанты перенесутся в советское время, когда детская литература становится самостоятельным жанром. Во время тура вспомнят о ярких представителях того времени: Гайдаре, Чуковском, Маршаке, Барто, Кассиле, Михалкове, Носове, Успенском, Остере. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
Где почитать детские книги на ВДНХ
В павильоне «Книги» можно бесплатно почитать детскую литературу: как уже ставшие классикой произведения «Семь подземных королей» А. Волкова, «Цирковая азбука» М. Яснова, так и познавательные книги по искусству и науке для детей «Почему в искусстве так много голых людей», «Археологическая прогулка по Помпеям», «Лейбниц, или Лучший из возможных миров». Чтобы увлечь детей чтением, можно ознакомиться с книгой Алекса Вулфа «Зачем нам нужны книги» и «Не хочу учиться: история школ России». Также читатели могут изучить серию для родителей Николая Крыщука «Разговоры родителей в присутствии детей», книги Бориса Никитина «Ступенька творчества. Развивающие игры», Екатерины Мурашовой «Должно ли детство быть счастливым».
Ежедневно с 11:00 до 20:00 в Доме комиксов TAKAPULTA ждут всех любителей рисованных историй. Специально для маленьких гостей Выставки там выделен отдельный стенд, где любой желающий может ознакомиться с большой подборкой детских комиксов.
В предстоящем летнем сезоне на территории ВДНХ вновь заработают читальни. Гости Выставки смогут почитать легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима, полистать сборники детских отечественных сказок, освоить произведения школьной классики и найти книгу для внеклассного чтения.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.