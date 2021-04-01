«ЧЧД Шоу» возвращается!

Выхо­дит новый выпуск обзо­ра книж­ных нови­нок от изда­тель­ства «Экс­мо», Бом­бо­ра, Inspiria, Like Book и Freedom.

Гром­кие пре­мии вру­че­ны, пер­вый квар­тал года за пле­ча­ми — что же читать даль­ше? Посмот­ри­те шоу с анон­сом самых ожи­да­е­мых книж­ных пре­мьер бли­жай­ше­го вре­ме­ни, и най­де­те отве­ты на все вопро­сы. Пят­на­дцать книг, о кото­рых будут гово­рить все.

Вас так­же ждет увле­ка­тель­ное путе­ше­ствие по изда­тель­ству «Экс­мо» и интер­вью с гене­раль­ным дирек­то­ром Евге­ни­ем Капьё­вым. Моде­ра­то­ром шоу ста­нет Ири­на Шихман.

Под­клю­чай­тесь к пря­мо­му эфи­ру 8 апре­ля 2021 года в 12.00 по ссыл­ке : https://clck.ru/U2Fs6

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