«ЧЧД Шоу» возвращается!

Выходит новый выпуск обзора книжных новинок от издательства «Эксмо», Бомбора, Inspiria, Like Book и Freedom.
Громкие премии вручены, первый квартал года за плечами — что же читать дальше? Посмотрите шоу с анонсом самых ожидаемых книжных премьер ближайшего времени, и найдете ответы на все вопросы. Пятнадцать книг, о которых будут говорить все.
Вас также ждет увлекательное путешествие по издательству «Эксмо» и интервью с генеральным директором Евгением Капьёвым. Модератором шоу станет Ирина Шихман.
Подключайтесь к прямому эфиру 8 апреля 2021 года в 12.00 по ссылке : https://clck.ru/U2Fs6Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.