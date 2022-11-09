Московский областной театр кукол представляет премьеру спектакля «Человек в футляре»

11 ноября Московский областной государственный театр кукол представит премьеру спектакля «Человек в футляре». Эта постановка – коллаж из 15 рассказов А.П. Чехова, в котором идет речь об уязвимости, незащищенности, хрупкости внутреннего мира человека.

Как оградить себя от окружающего мира, который может тебя задавить, разрушить, какой «футляр» нужно создать, чтобы спрятать свои страхи, беды и переживания.

А если создать «футляр» не получается, можно ли окружить себя защитной оболочкой из правил и предписаний, ведь если их выполнять, то ничего плохого произойти не должно. Кроме того, можно не пускать к себе людей, оградить себя от дружбы и любви, и тогда никто не сможет сделать тебе больно. Так жить можно, но нужно ли?

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