Московский областной театр кукол приглашает на XI Международный фестиваль «Театр кукол – без границ»

С 14 по 17 мая 2022 года в Московском областном государственном театре кукол состоится XI Международный фестиваль «Театр кукол – без границ».

Это один из старейших российских фестивалей театров кукол – впервые прошел в 1989 году. С 2014 года фестиваль стал ежегодным, проходит традиционно в мае.

«В афишу нынешнего фестиваля вошли 9 спектаклей театров кукол из Балашихи, Барнаула, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога и Ханты-Мансийска – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Три пьесы созданы в рамках творческой лаборатории МОГТК «Маленькая драма». Это «Бах-бах-бах» Юлии Поспеловой (Ханты-Мансийский театр кукол), «Охота на крыс» Алексея Житковского (Московский областной театр кукол) и «Мойры Богудонии» Константина Федорова (Таганрогский камерный театр)».

В рамках фестиваля пройдут два «круглых стола» под руководством театрального критика, кандидата искусствоведения, доцента Театральной школы Константина Райкина, помощника художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по специальным проектам, руководителя программы «Театроведение» ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна» Павла Руднева. В обсуждении спектаклей примут участие молодые театроведы.

На фестивале будет работать Семейное жюри, которое определит лучшие, по мнению детей и взрослых, постановки, а также вручит дипломы в специальных номинациях.

Показы спектаклей состоятся в Московском областном театре кукол, Московском Губернском театре, Московском театре кукол.

Один фестивальный день пройдет на площадке в Культурном центре имени Любови Орловой в г. Звенигороде. Там покажут спектакль «Бегство в сказку», поставленный по пьесе современного болгарского драматурга Димитра Димитрова.

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