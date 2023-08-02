Московский Политех представил галерею арт-объектов на встрече с лидерами автомобилестроения

В Московском Политехе представили выставку арт-объектов об инженерном деле. В пространстве АРТ ПОЛИТЕХ состоялся открытый диалог студентов и абитуриентов Передовой инженерной школы электротранспорта с ведущими экспертами автомобильной отрасли и блогерами.

Центральная тема вечера — «Возрождение инженерного искусства». На выставке представили картины с изображениями инновационных разработок инженеров вуза — Smart шаттл, спорткар Marussia GT, электробайк MIG R2. Автором работ выступила дизайнер Алина Мелоян. Как отмечает Алина, полотна передают дух возрождения, непрерывного роста и стремления к будущему.

«В основе работ лежат популярные в 19-20 веках стили конструктивизма, сюрреализма и кубизма в современном прочтении. В картинах выделены фирменные элементы, которые делают стиль уникальным — это акцентный красный цвет, монохромная палитра, применение диагоналей и вертикалей», — прокомментировала дизайнер.

Также абитуриенты и обучающиеся пообщались с ведущими экспертами отрасли из компаний-партнеров Московского Политеха, среди них — АВТОТОР, GameSTUL, НТЦ «Приводная Техника», VR Concept и другие лидеры автомобилестроения. Также среди гостей — популярные блогеры, например, Игорь Асанов, Эрик Давидыч и другие. Участники мероприятия обсудили творческую составляющую инженерных профессий, единство искусства и науки, их роль в техническом прогрессе.

«Наша философия заключается в том, что АРТ-составляющая должна присутствовать в образовательном процессе и быть частью инженерного дела. Поэтому студенты имеют возможность приходить в АРТ ПОЛИТЕХ в любой момент и знакомиться с искусством. Чтобы создавать новые и красивые технологичные проекты, нужно сначала почувствовать эту красоту», — отметил Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха.

Обучение в ПИШ электротранспорта Московского Политеха ориентировано на потребности современного рынка. В учебных и производственных лабораториях конструкторского бюро будущие магистры получают уникальный опыт разработки и производства высокотехнологичного транспорта под руководством преподавателей и наставников из числа ведущих экспертов отечественного автопрома.

В 2023/24 учебном году ПИШ электротранспорта проводит набор на 51 бюджетное место по пяти магистерским программам, таким как «Гоночный инжиниринг», «Автомобильная мехатроника», «Инженерный дизайн» и другие. Две образовательные программы — «Высокоавтоматизированные транспортные средства» и «Программная инженерия в автомобилестроении» — откроются впервые.

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