Московский театр «Et Cetera» к 9 Мая покажет постановку в Музее Победы

7 мая Музей Победы приглашает посетителей на выступление театра «Et Cetera», приуроченное к годовщине Великой Победы. Артисты представят программу «Русская дорога». Гости музея могут бесплатно присоединиться к мероприятию.

«В этом году драматическому театру «Et Cetera» исполнилось 30 лет. Для Музея Победы большая честь принять у себя на сцене талантливых актеров современного и востребованного театра», — отметили в Музее Победы.

Зрители услышат произведения Геннадия Шпаликова, Константина Симонова, Булата Окуджавы, Марины Цветаевой, а также песни на стихи Владимира Агатова, Игоря Растеряева, Виктора Цоя и др. Актеры прочтут трогательные письма с фронта Великой Отечественной. Постановку покажут артисты театра «Et Cetera» – Анна Артамонова, Ольга Белова, Федор Урекин, Вячеслав Козлов.

Программа «Русская дорога» будет представлена в рамках музейного проекта «Память Победы», направленного на развитие театрального искусства среди посетителей и гостей Музея Победы, популяризацию театральных постановок, созданных на основе исторических событий периода Великой Отечественной войны.

Начало: 16.00. Зал Полководцев.

Возрастная категория 12+.

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