Москва Анны Ахматовой

В музее-заповеднике «Коломенское» представлена выставка «Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском».

Ленинград – город, который, безусловно, больше ассоциируется с Анной Ахматовой, её жизнью и творчеством, хотя в биографии поэта были и эвакуация, и Москва. В первопрестольной Ахматова бывала не раз, жила в Москве на Большой Ордынке, в июне 1941 встретилась с Мариной Цветаевой – единственный раз в жизни. Коломенское стало ещё одним знаковым московским местом.

Залы экспозиции насыщены архивными документами, фотографиями, личными вещами (в выставке принимали участие музеи Москвы и Санкт-Петербурга, в частности – Государственный Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме). Коломенское – место большой истории в жизни не только Москвы, но и России. Памятники искусства – вот, что ценила Ахматова в Коломенском. Они тоже представлены на выставке: скульптура «Лев» XVII века, слюдяная оконица, фризовый камень. А еще – живопись: картина Виктора Куколя «Коломенское» (1955 год), предметы мебели, портреты Анны Андреевны, её стихи, посвящённые Коломенскому, Москве:

Переулочек, переул…

Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки,

В окнах теплятся огоньки.

В 1918 году Анна Ахматова жила в столице со своим вторым мужем Владимиром Шилейко. Поселилась пара в 3-м Зачатьевском переулке, недалеко от Остоженки. Как знать, останься она в Москве, и судьба бы её сложилась по-другому… Сейчас же мы видим Москву Анны Ахматовой – с церковным звоном, колокольнями, старинными львами, что охраняют древний город.

Выставка открыта до 6 ноября 2023 года

Марина АБРАМОВА

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