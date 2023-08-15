Звездные гости, более 2 000 участников и 700 вещей: в Москве прошел благотворительный VK Star Market

13 августа в Москве состоялся VK Star Market. На мероприятии в формате «гараж сейла» гости могли приобрести одежду и аксессуары от знаменитостей — Клавы Коки, Филиппа Киркорова, Влада А4, ВАЛИ КАРНАВАЛ, Артемия Лебедева, INSTASAMKA, MONEYKEN и других артистов и блогеров. По итогам благотворительной распродажи было собрано более 800 тысяч рублей. Все вырученные средства переведены в благотворительный фонд «Второе дыхание» через сервис VK Добро.

Фонд «Второе дыхание» занимается сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды на любой стадии ее жизни. Главная цель — сделать так, чтобы сдать ненужную одежду было быстро и удобно для любого человека. Благодаря собранной сумме пожертвований фонд сможет и дальше развивать важные системные проекты и помогать людям. Деньги пойдут на оплату труда работников и работниц Центра сортировки, аренду помещений, оплату логистики, чтобы продолжать отправлять вещи на благотворительность и переработку. Нераспроданные в ходе маркета товары будут переданы в благотворительные магазины «Второе дыхание» (Charity Shop).

«Исполнители, блогеры – это те, кто оказывает огромное влияние на аудиторию. И, конечно, мы должны понимать, что молодёжь нередко берёт с нас пример, подражает. Поэтому так важно публичному человеку нести ответственность за то, что он делает. Осознанное потребление – отличная привычка, которую совсем несложно соблюдать. И надеемся, наше участие в ярмарке VK Star Market для многих станет мотивацией», — комментирует Филипп Киркоров.

«Осознанное потребление практически необходимый скилл в современном мире. Надеюсь, мы уже перешагнули ту стадию, когда важно было блеснуть телефоном последней марки, иметь сто пар туфель. По крайней мере сама я стараюсь сдерживаться, отказаться от спонтанных покупок – прежде всего, исходя из заботы о нашей планете, которой от мусора нелегко. Надеюсь, что вместе с VK смогу вдохновить своим примером подписчиков», — рассказывает Валя Карнавал.

Несколько лотов с маркета отправились на онлайн-аукцион в сообществе VK Добра. Свитер Александра Петрова со съемок фильма «Лёд», доску для серфинга от Тимати, розовую шляпу блогера Юлии Гаврилиной, а также другие избранные вещи от звезд-участников акции может приобрести любой пользователь за пожертвование во «Второе дыхание». Аукцион проходит на странице мероприятия до 18:00 18 августа.

«Я поддержала инициативу VK и представила на благотворительную ярмарку VK Star Market свои вещи, потому что считаю очень важным заботиться об экологии. А осознанное потребление один из самых очевидных и простых вариантов этой заботы. Не покупать лишнего, а если уж вещи накопились, попытаться подарить им вторую жизнь – привычки, которые должны быть у каждого из нас», — комментирует Юля Гаврилина.

Мероприятие посетили и звездные гости: среди гостей VK Star Market были Нюша, INSTASAMKA, MONEYKEN, Артемий Лебедев, певицы Pegas, Кристина Кошелева, ASAMMUELL, хип-хоп исполнитель YANIX, певцы Макс Свобода и Олег Терновой, популярные блогеры и инфлюенсеры.

«Я за то, чтобы была возможность цикличности потребления. Нам нужно выработать концепцию, благодаря которой мы сможем выровнять баланс: сократить объёмы отходов, которые сложно переработать. Сегодня проблема "быстрой моды" занимает 1-2 место по загрязнению окружающей среды в мире! Очень важно, выбирая приобретение, думать, как долго вещь сможет прослужить, куда отправится потом? Как экоактивист, душевно за это переживаю», - поделилась Нюша.

Помимо посещения маркета гости мероприятия приняли участие в тематическом лектории. Специалисты фонда «Второе дыхание» рассказали о том, можно ли сделать «кожу» из ананаса и «шёлк» из молока, и как подарить вторую жизнь своей любимой одежде. В рамках своего паблик-толка стилист Гоша Карцев и руководитель направления «Красота и стиль» в Департаменте по работе с сообществами VK Диана Таева обсудили основные тренды модной индустрии: экологичность, апсайклинг, уход от масс-маркета в пользу локальных марок, кастомизацию и цифровизацию индустрии.

«Я легко расстаюсь с вещами и делаю это регулярно, потому что вещи — это энергия. А энергия должна работать. Рисейл повсюду, все перепокупают. Мне кажется, это такой экологичный, этичный и классный бизнес. Чем приколен такой формат, как VK Star Market, так это возможностью перепокупать у звезд», — рассказал Гоша Карцев.

Также для гостей лектория выступили эксперты и блогеры модной индустрии: главный редактор Telegram-канала «Луис Иванович Вьютон» Евгения Белоусова, инфлюенсер Дима Ермузевич, Илья Рачинский, основатель Online.Studio, CGI дизайнер. Дискуссия “Модные технологии” была посвящена технологиям, которые используются в продвижении модной индустрии и тому, как бренды строят бизнес в AR.

Помочь фонду «Второе дыхание» и другим проектам защиты природы всегда можно онлайн - на VK Добре.

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