Москва, Санкт-Петербург и Пермь – первые в рейтинге активности регионов на участие в конкурсе корпоративных музеев

В 2024 году Национальная премия «Корпоративный музей и соответствующий конкурс пройдут в шестой раз. Шесть лет корпоративные музеи – от больших музеев крупных корпораций до маленьких музеев муниципальных предприятий разных секторов деятельности делятся опытом и помогают другу стать лучше.

153 корпоративных музеев составили реестр участников конкурса по итогам пяти сезонов. География охватывает 7 федеральных округов РФ. По данным дирекции Национальной премии, лидером признан Приволжский ФО — 47 музеев, вторую позицию занял Центральный ФО — 37 музеев, Северо-Западный ФО представлен 31 музеем.

29 музеев с пропиской в г. Москве и Московской области заняли первое место среди регионов страны, второе место — 23 музея из г. Перми и Пермского края, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают третье место — 20 музеев.

Всего на конкурсной карте отмечено 78 городов. Значительное количество музеев представлено из г. Москвы (20), г. Санкт-Петербурга (19) и г. Перми (12).

Значение корпоративных музеев велико – от сохранения трудовых традиций и истории ключевых предприятий регионов до воспитания патриотизма и приверженности своей малой родине – маленькому заводскому поселку или селу с аграрной структурой занятости, промышленному городу, культурным объектам региона.

Именно корпоративные музеем героически, в условиях нехватки средств и профессионалов, ведут борьбу за сохранение чувства родина, обеспечивают живую профориентацию и сохранение традиций, при этом применяя все более современные мультимодальные средства донесения контента, разрабатывая собственный креативный контент и уделяя много внимания интерактивным технологиям, привлекающим и взрослых, и детей.