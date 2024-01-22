Российский Музыкальный Союз принимает участие во Всероссийском конгрессе звукорежиссеров музыкальных программ

В Самаре проходит юбилейный X Всероссийский конгресс звукорежиссеров музыкальных программ, ставший одним из флагманских мероприятий в мире звукорежиссуры. РМС является официальным партнером конгресса с 2019 года.

На ежегодном форуме собираются для обмена опытом театральные и концертные звукорежиссеры, звукорежиссеры студий звукозаписи, радио и телевизионных студий, звукоинженеры прокатных компаний, звукотехники культурно-досуговых учреждений, преподаватели учебных заведений, осуществляющих подготовку звукорежиссеров, а также студенты, обучающиеся по этой специальности. В рамках конгресса проходят семинары и мастер-классы известных звукорежиссеров, презентации новинок профессионального звукового оборудования и программного обеспечения для работы со звуком, тренинги, демонстрации новейших звуковых и сценических технологий, круглые столы по актуальным вопросам современной звукорежиссуры.

Гильдию звукорежиссеров РМС на конгрессе представит ее председатель, звукорежиссер, профессор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, профессор Института современного искусства (ИСИ), член жюри и лауреат Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук», звукорежиссер концертного зала «Зарядье» Мария Соболева. Глава гильдии расскажет коллегам о самых ярких прошедших событиях, мероприятиях РМС для звукорежиссеров, о новых интересных проектах.

Также участников конгресса ждет паблик-ток «Интеллектуальное право в практике работы звукорежиссера», ведущими которого выступят Мария Соболева и Анастасия Ходукина – юрист, специалист в области авторского права и интеллектуальной собственности, заместитель генерального директора музыкального издательства «Рэй Рекордс». И мастер-класс «Особенности озвучивания контрабаса», который М. Соболева проводит совместно с Евгением Поцикайликом, звукорежиссером Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.