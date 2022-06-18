Туры по России: базы отдыха в Андревке, Приморский край

Главное богатство Приморского края – его удивительная природа. Девственные леса, живописные сопки, побережье Японского моря, многовековая Уссурийская тайга и т.д. На территории края расположены 6 заповедников и 3 национальных парка с уникальным животным и растительным миром. Есть даже морской заповедник, его воды и прибрежные территории населяют более 5000 видов флоры и фауны.
В то же время, в Приморском крае, существует множество баз отдыха, позволяющие путешественнику насладиться комфортным отдыхом на природе. Отдохнуть от суеты больших городов, искупаться в Японском море. В частности, для туриста подойдут базы отдыха в поселке Андреевка.
Кстати, помимо природы, в Приморском крае путешествующие смогут ознакомиться и историческими памятниками – легендарная Владивостокская крепость, остатки Ворошиловской батареи на одном из островов, подводная лодка-музей, дореволюционный сторожевой корабль-музей и многие другие.
Что касается самой Андреевки, то к услугам отдыхающих доступны конные и пешие походы, дайвинг, рыбалка, прокат лодок и водных мотоциклов. Но, в Андреевке есть и памятники истории, культуры и архитектуры.
Это:
- Замок Янковского, начало XX века.
- Дом Шевелева (дача Бессонова), начало XX века.
- Маяк Гамова, 1906 года постройки.
О каждом из них поподробнее –
Замок Янковского
Оборонный дом построен в 1918-1919 годы с использованием технологий оборонительных укреплений для защиты от нападений вооруженных банд хунхузов (от их рук погибла жена и работники шкипера Фридольфа Гека, компаньона и соседа М.И. Янковского по Сидеми, бесследно исчез маленький сын Гека) и не без влияния архитектурно-строительных приемов, примененных при возведении сооружений Владивостокской крепости по проекту 1910 года.
Архитектуру дома можно определить как стилизацию под замок с элементами модерна, — доминирующего архитектурного направления застройки Владивостока того времени. Архитектор — старший сын М.И. Янковского, Александр Михайлович Янковский (1876-1944).
Дом сооружен из бетона с местной прибрежной галькой. Фундамент, цокольный этаж и крыльцо сложены из огромных тесаных каменных глыб. Зубцы входной башни и верхней части здания — не просто декоративные элементы стилизованного под замок здания, они несли оборонительную функцию, о чем свидетельствует закругленность внутренних углов зубцов, увеличивающая сектор обстрела.
Помимо необычной архитектуры, дом привлекает органичной вписанностью в живописное морское побережье Гамова, образуя впечатляющий архитектурно-ландшафтный комплекс с присущей ему магией места.
Дом Шевелева
Дом Владимира Шевелёва — сына Михаила Григорьевича Шевелева, некогда очень известного по всему Дальнему Востоку человека. Владимир Шевелёв сотрудничал с Яном Янковским и Карлом Филипенком в управлении оленеводческой фермой «Сосновые скалы», которое очень быстро развивалось. Когда их дело пошло в гору, Владимир построил себе этот дом на западном берегу бухты Витязь.
Маяк Гамова
Фото Олег Сарапулов
Самое известное место на острове, привлекающее наибольшее количество туристов — маяк. Ранее скалы полуострова с его ветрами и туманами были опасны для проплывающих мимо кораблей. Мореплаватели даже ставили свечи и молились в часовнях перед тем, как отправиться в путь мимо полуострова. Наиболее известная катастрофа, произошедшая возле мыса — крушение парохода «Владимир» в 1897 г. После этого было принято решение о строительстве маяка.
Маяк Гамова — режимный объект, попасть сюда без экскурсии и предварительной записи сложно. На территории есть музей-кафе, в котором хранятся вещи, накопленные за всё время существования маяка. Много старинных и антикварных предметов. Для удобства туристов, здесь организованы бар и сауна.
Приезжая на полуостров Гамова, удобно остановиться на одной из баз отдыха — почти все они находятся в посёлке Витязь. Можно снять гостиничный номер или арендовать на время отпуска коттедж. Это место в Приморском крае интересно не только маяком. Бухты полуострова любят дайверы — и есть за что. Первое — это, конечно, природа и жители подводного мира. Например, здесь живёт самый крупный вид осьминогов. Если повезёт, можно встретить его во время прогулки под водой. Осьминоги любопытны, но не представляют опасности.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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