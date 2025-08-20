VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Мотопробегом представителей «Культурных столиц» России и Республики Беларусь отметили 80-летие Великой Победы

мотопробег
Фото © Анастасия Техтелева

Международный мотопробег в рамках партнерства «Культурных столиц» прошел в августе 2025 года. Масштабное событие объединило байкеров из российских городов – победителей конкурса «Культурная столица года» разных лет – Нижнего Новгорода, Грозного и Омска, а также Москвы, Екатеринбурга, Саранска, Санкт-Петербурга и многочисленных белорусских городов.

40 мотоциклистов, в число которых вошли представители мотобратства «Архистратиг», мотоклубов «Ночные Волки», «Русские Мотоциклисты» и «Мотобратья во Христе», были вдохновлены идеей объединения культурных столиц дружественных стран. Большой вклад в организацию события внесли байкеры белорусского мотоклуба Guardsmen, объединяющего под своим знаменем военных и представителей силовых структур.

– Даже дождь не стал для нас помехой! Мы проехали более тысячи километров и получили настоящий культурный и патриотический заряд, – рассказала корреспонденту «ИнтерМедиа» заместитель директора фонда «Культурная столица» Любовь Врублевская, также участвовавшая в событии. – Необычно, что во главе мотоколонны у нас был представительский лимузин. Он вел нас вперед, разрезал ветер и добавлял мотопробегу особый шарм, благородно смягчая резкость мощных мотоциклов.

Точкой назначения мотопробега в первый день стал город Иваново Брестской области – обладатель звания Культурной столицы Республики Беларусь в 2025 году. Там участников дружественного визита встретили хлебом-солью и экскурсиями. Второй день начался с посещения международного фестиваля «Мотальскія прысмакі», где Любовь Врублевская выступила с приветственным словом от российского общенационального проекта «Культурная столица года» на одной сцене с руководством Брестской области.

На третий день участники мотопробега направились в легендарную Брестскую крепость, чтобы принять участие в памятном мероприятии и возложить цветы у Вечного Огня, а также посетить молебен в местном храме. На этом программа завершилась, а байкеры разъехались по своим городам, преисполненные яркими впечатлениями и совместными планами на будущее под флагами проекта «Культурная столица года».

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.

