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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Моя девочка»: в прокат выходит якутский триллер Сергея Потапова

editor
By editor
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моя девочка
«Моя девочка». Кадр из фильма. Фото © компания «Кинологистика»

Компания «Кинологистика» продолжает знакомить российского зрителя с феноменом якутского кино – в прокат выйдет новая кинолента Сергея Потапова «Моя девочка», мистический триллер об отцах, детях и таинственных превратностях судьбы.

Главный герой – деревенский охотник Егор, узнающий о том, что его единственная дочь, переехавшая в город, погибла, выпав из окна. Егор отправляется к месту трагедии, стремясь разобраться в произошедшем и отомстить виновным. В городе он встречает официантку Киру, ровесницу и знакомую дочери. Героев объединяют причудливые взаимоотношения, в которые вторгаются мистические силы и эхо незаживших ран.

Режиссёр картины Сергей Потапов начал свой творческий путь в театре и продолжает выпускать постановки по всей России. Он окончил мастерскую М.А. Захарова в ГИТИСе и с 2007 по 2010 года являлся главным режиссёром Саха-театра, где по сегодняшний день продолжает работать в качестве режиссёра-постановщика. Его спектакли, число которых превысило сотню, оценили не только российские зрители, но и любители театрального искусства в Франции, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Хорватии. В кино Потапов дебютировал с фильмом «Любовь моя…», а одна из его последних картин, драма «Король Лир» о постановке трагедии Шекспира в якутском доме престарелых стала триумфатором фестиваля нового российского кино «Горький fest», завоевав главную награду.

Фильм «Моя девочка» снят на якутском языке, основная съёмочная локация – село Намцы. Главные роли в киноленте исполнили Гавриил Попов, артист циркового жанра и каскадёр, для которого драматический образ стал первым в карьере, и выпускница АГИКИ Мария Дегтярёва.

«Сергей Потапов – неординарный человек. Он – мистик и видит мир таким, каким он показан на экране. Он не от мира сего и спектакли ставит неординарные. У нас съемки были, как лаборатория. Все животные в фильме – мои (лошадь, собака). Майю и Киру сыграли профессиональные актрисы, а я – артист циркового жанра, каскадёр», – говорит актер Гавриил Попов.

«Самый опасный человек – тот у которого забрали все, ради чего он жил в этом мире. Образовавшаяся пустота в душе постепенно заполняется ненавистью. Только месть за утраченную родную душу может утолить его жажду», – комментирует режиссёр Сергей Потапов.

В актёрский ансамбль также вошли Алёна Пономарёва, Мичил Хомподоев, Владимир Михалёв, Владимир Винокуров.

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