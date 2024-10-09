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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир музыки«Моя Каренина»: артист Тёма Балалайкин поделился историей любви

«Моя Каренина»: артист Тёма Балалайкин поделился историей любви

editor
By editor
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тема балалайкин

Тёма Балалайкин посвятил своей возлюбленной новый трек «Моя Каренина» – о любви, объединяющей эпохи. Артист впервые представил широкой публике историю своих отношений, по драматичности не уступающую сюжету знаменитого романа. Романтичная премьера доступна на всех музыкальных площадках страны.

Экспериментальный проект молодого российского исполнителя Артема Ивашова продолжает покорять сердца слушателей. Победитель международного фестиваля «Российская креативная неделя» Тёма Балалайкин мастерски жонглирует жанрами, создавая свой фирменный стиль: элементы русского фолка вплетаются в полотно поп-музыки с добавлением рока и трэпа. Благодаря яркой эклектике и блестящей иронии, написанные им треки неизменно попадают в редакционные плейлисты интернет-платформ, а видеоклипы – в ротацию музыкальных телеканалов. Но главное, чем так цепляет его музыка – Тёма Балалайкин поет искренние, проникновенные песни на близкие каждому темы.

В новой песне «Анна Каренина» артист искренне делится своей историей любви. Проходят целые эпохи, а тема любви остается вечной. Подобно героям русской классики молодые люди проходят испытание чувствами, преодолевая сомнения и делая выбор в своих отношениях. Эта песня обращена к каждому, кто когда-либо испытывал настоящую страсть, уязвимость и решимость. В отличие от великого романа, у истории артиста счастливый финал. По признанию Тёмы Балалайкина, много лет назад его возлюбленная сделала выбор в пользу своих чувств. Не побоявшись отказаться от роскошной жизни, она выбрала талантливого музыканта и вместе с ним прошла путь к успеху.

Фото – пресс-служба артиста

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