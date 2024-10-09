«Моя Каренина»: артист Тёма Балалайкин поделился историей любви

Тёма Балалайкин посвятил своей возлюбленной новый трек «Моя Каренина» – о любви, объединяющей эпохи. Артист впервые представил широкой публике историю своих отношений, по драматичности не уступающую сюжету знаменитого романа. Романтичная премьера доступна на всех музыкальных площадках страны.

Экспериментальный проект молодого российского исполнителя Артема Ивашова продолжает покорять сердца слушателей. Победитель международного фестиваля «Российская креативная неделя» Тёма Балалайкин мастерски жонглирует жанрами, создавая свой фирменный стиль: элементы русского фолка вплетаются в полотно поп-музыки с добавлением рока и трэпа. Благодаря яркой эклектике и блестящей иронии, написанные им треки неизменно попадают в редакционные плейлисты интернет-платформ, а видеоклипы – в ротацию музыкальных телеканалов. Но главное, чем так цепляет его музыка – Тёма Балалайкин поет искренние, проникновенные песни на близкие каждому темы.

В новой песне «Анна Каренина» артист искренне делится своей историей любви. Проходят целые эпохи, а тема любви остается вечной. Подобно героям русской классики молодые люди проходят испытание чувствами, преодолевая сомнения и делая выбор в своих отношениях. Эта песня обращена к каждому, кто когда-либо испытывал настоящую страсть, уязвимость и решимость. В отличие от великого романа, у истории артиста счастливый финал. По признанию Тёмы Балалайкина, много лет назад его возлюбленная сделала выбор в пользу своих чувств. Не побоявшись отказаться от роскошной жизни, она выбрала талантливого музыканта и вместе с ним прошла путь к успеху.

Фото – пресс-служба артиста