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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир музыки«МТС Медиа» и Дед Мороз подарили школьнику песню

«МТС Медиа» и Дед Мороз подарили школьнику песню

editor
By editor
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рмс - мелодия детства

Холдинг «МТС Медиа» в рамках новогоднего благотворительного проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ» подарил школьнику из Брянска возможность записать свою авторскую песню на профессиональной студии в Москве и выпустить её на МТС Лейбле. Песня «Отражением» доступна на всех музыкальных площадках.

Генеральным партнером девятой благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ» выступил холдинг «МТС Медиа», а входящие в него компании KION, МТС Live, Строки, МТС Лейбл и МТС Музыка готовили подарки.

Продюсерский центр полного цикла МТС Лейбл стал автором одного из самых оригинальных подарков. Ученик 11 класса брянской «Гимназии № 1» Павел Мироненко (творческий псевдоним MIRO), который делает первые шаги в сочинении песен и мечтает о карьере артиста, написал письмо Деду Морозу из Великого Устюга о своей мечте. В результате школьник получил возможность превратить наброски своих мелодий и стихов в настоящий хит с продакшеном от МТС Лейбла.

5 декабря в Москве у Паши MIRO состоялась студийная сессия, специально для которой МТС Лейбл пригласил музыкального продюсера, диджея саунд-инженера Андрея Рыжкова. Итогом творческой коллаборации артиста и продюсера стала поп-баллада с элементами блюз-рока «Отражением».

24 декабря в Москве в Екатерининском парке MIRO представил свою песню на новогоднем концерте, организованном Международной Академией музыки Николая Агутина. В числе гостей концерта — Николай и Леонид Агутины, Анжелика Варум, Диана Гурцкая и другие известные артисты.

Процесс работы над песней запечатлела съемочная группа телеканала НТВ. 26 декабря в выпуске «Путешествие Деда Мороза» вышел сюжет об исполнении мечты юного поэта и музыканта, а уже 27 декабря, в последнюю релизную пятницу уходящего года, МТС Лейбл выпустил песню на всех стриминговых площадках.

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