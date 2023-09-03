МЦД-3 и транспорт Москвы сопроводили эксклюзивные аудиоэкскурсии

Летом 2023 года Московский городской транспорт запустил уникальный проект звуковых экскурсий по общественным маршрутам города - с участием российских звёзд и объёмного звукового сопровождения. Послушать такой исторический аудио-сериал может каждый желающий, используя официальный сайт Московского транспорта.

Композитор Отто Шварц

Первым проектом стал аудио-гид для возрождённых речных трамваев - полностью отечественные электросуда стали курсировать по столице с конца июня. А в августе аналогичный сервис сначала стал доступен для пассажиров автобусов на маршруте по Ленинскому проспекту, а затем и в поездах недавно открытой ветки МЦД-3, где об истории остановок и станций рассказали слушателям певица Юлия Савичева и автор песен Марк Тишман.

Захватывающие истории городских и областных остановок были написаны тревел-журналистом Анной Демчиковой, автором колонок для «Афиши» и других известных изданий. А для музыкального оформления и дизайна звука привлекли известного композитора Отто Шварца, создателя саундтреков к фильмам и мультипликации. Музыкант работал со многими российскими эстрадными исполнителями, а некоторые из его композиций, сопровождающие аудио - экскурсии, успели побывать на вершинах международных чартов.

«Многие звуковые ландшафты записаны непосредственно в парках и других известных локациях Москвы, - рассказывает Отто Шварц, - получились этакие «звуковые слепки» пространств и состояний города, которые в аудио-экскурсиях соединяются с технологиями звукового синтеза и мелодичными музыкальными композициями, подчёркивающими настроения описываемых мест и событий».

Как уточняют авторы проекта, на очереди в звуковом оформлении - МЦД-4 и другие транспортные линии. В новых записях примут участие известные в столице радиоведущие, артисты и актёры. Подобные атмосферные звуковые погружения с глубокой исторической основой и интереснейшими фактами, похоже, становятся доброй традицией Московского городского транспорта.

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