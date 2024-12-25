Муха-Цокотуха стала джаз-дивой, а Комар — свободным художником: метаморфозы театра кукол

В преддверии Нового года всем хочется чего-то волшебного. Один из способов привнести ощущение чуда в свою жизнь — посетить Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова и его легендарный музей. Театр следит за новыми веяниями и постоянно обновляется: так, в афише появился музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха», а в фойе можно увидеть новое оформление. О том, как идти в ногу со временем, что побудило театр выступить в роли заказчика на конкурсе дизайн-решений «Фабрика дизайна 3.0» Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России, а также о том, куда отправляются куклы, когда спектакль снимают с репертуара, рассказала его директор Елена Булукова.

— Елена, расскажите, как меняется облик и содержание театра с годами?

— Хотя фасад нашего здания всегда был абсолютно узнаваем благодаря нашим часам, официальное название театра на нем появилось только недавно. Постоянные посетители отмечают, как сильно изменился внутренний интерьер. Буфет сегодня выглядит актуально, современно, в нем стало больше посадочных мест. Появилось две дополнительные площадки: уличная сцена, на которой с 20 декабря стартовала новогодняя программа, елки для детей, и клуб, в котором играются спектакли малых форм. Говоря о содержании, мы, конечно, тоже не стоим на месте. В последние годы у нас изменилась даже целевая аудитория: увеличилось количество вечерних спектаклей и приток взрослых зрителей.

— Вы превратили ремонт часов в настоящий перформанс. Так, перед спектаклями детей встречают персонажи, которые раньше были видны только на фасаде. Каждой зверушке соответствует свой месяц. Кому пришла в голову такая замечательная идея?

— Фронтонные часы сняли на ремонт, но время Образцова не останавливается. Чтобы перезапустить творческую энергию времени, команда театра придумала кампанию «Новое время театра Образцова». В течение сезона театр рассказывает о легендах, историях, связанных с часами. Куклы из часов — хранители каждого часа — остались со зрителями и стали ближе к ним. Их можно встретить в театре, на сайте, в соцсетях. Каждый месяц новый часовой принимает эстафету и рассказывает истории — о себе, о часах, о театре, о Сергее Образцове. Идея и реализация проекта — работа всей команды. Интермедии с участием зверей из часов — это способ не дать детям забыть, что происходит в театре, подарить впечатление, которое останется с ними на всю жизнь. Я считаю, в этом проекте наши специалисты очень талантливо поработали и с костюмами, и с образами животных в целом. Мы не просто скопировали персонажей из часов — они узнаваемы, но в их нарядах, поведении появились новые элементы, продиктованные временем. Под каждого была подробно прописана история: кто этот зверь, что он из себя представляет, какой у него характер, что он мог бы делать, о чем бы мог рассказать. Была проведена большая сложная работа.

— У вас есть свои театральные мастерские, где вы производите собственную креативную продукцию: чего стоит одна надпись на футболке «Время не любит, когда его убивают». Для чего вы решили привлечь к сотрудничеству сторонних специалистов и прийти на конкурс «Фабрика дизайна 3.0» в роли заказчиков? Какие цели вы ставите в этой коллаборации?

— Мы внимательно наблюдаем за тем, что креативного и прогрессивного происходит в культурной жизни нашей страны, какие конкурсы проводятся, какие предлагаются гранты. Мы не могли пройти мимо «Фабрики дизайна 3.0» и с удовольствием присоединились к проекту, дав его участникам задание показать образ современного театра таким, каким они его видят.

— Почему вы выбрали именно два конкретных направления — создание игрушек и предметов для школьников с образами театра?

— Потому что на сегодняшний день это очень актуально. Любой продукт мы создаем, думая о нашей основной постоянной и новой целевой аудиториях. Малышам всегда хочется унести что-то на память о театре, и, конечно, их больше всего интересуют игрушки. Также нам захотелось поисследовать, что интересного мы можем предложить подросткам. С этим заданием мы и обратились к участникам «Фабрики дизайна». Большинство из них — молодые люди, еще не до конца оторванные от подросткового возраста, лучше понимающие настроения современных подростков. Мы дали им попробовать предложить то, мимо чего они и сами бы не прошли.

— У вас состоялась премьера — спектакль «Муха-Цокотуха». Расскажете о нем подробнее?

— К каждому спектаклю у нас особый подход. Под каждый индивидуально разрабатываются оформление, программки, афиши. «Муха-Цокотуха» — очень яркая, атмосферная история в стиле джаза. Это наш партнерский проект с «Союзмультфильмом», но мы отошли от классических образов персонажей. Комар у нас, например, не военный офицер, а свободный художник. Муха-Цокотуха — джазовая дива. Кузнечик — блогер. То есть мы стараемся идти в ногу со временем и представлять персонажей в современном прочтении. В постановке играет Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова — один из лучших на сегодняшний день в нашей стране. А то, что происходит на сцене, интересно и детям, и их родителям, потому что в спектакле прекрасный джаз Александра Цфасмана в превосходном исполнении, красивые и яркие куклы.

— А как куклы попадают в ваш музей? Есть ли там современные экспонаты или только исторические?



— Музей был создан еще Сергеем Владимировичем Образцовым. Коллектив театра много гастролировал, и из каждой поездки старался привезти какие-то интересные экспонаты для музея, поэтому в нем есть куклы в совершенно разных стилях из разных стран. Сегодня они представляют историческую ценность. Некоторые экспонаты включены в Госкаталог. Потом коллекция уже пополнялась куклами нашего театра. Пространство и самого музея, и хранилища ограничено, поэтому в экспозицию попадают только лучшие экземпляры. Вообще, говорить о судьбе кукол, которые отслужили свой срок в спектаклях, которые списаны и подлежат утилизации, для меня это больная тема. В них же вложено столько тепла рук, фантазии, любви — каждая кукла уникальна, создана художником только для конкретного спектакля. Поэтому мы уже второй год подряд передаем наши куклы в регионы с правом использовать их в тех спектаклях, которые шли у нас, либо поставить свои спектакли, но с использованием кукол без изменений. Так они продолжают радовать маленьких зрителей, но уже в других городах.

— Один из самых известных спектаклей в вашем репертуаре — «Я – Сергей Образцов» с Евгением Цыгановым. После него большая часть публики поняла, что театр кукол — необязательно детский. Насколько трудно доказать людям, что куклы — это не всегда про детей?

— Я думаю, мы доказали это еще не всем. Но тем не менее такая работа — одно из очень важных направлений нашей деятельности. Донести до зрителя понимание, что куклы — это не всегда только детские спектакли, а еще и взрослые, для всей семьи, когда все поколения могут собраться в одном зале. Вечерние спектакли шли в театре еще во времена Сергея Владимировича Образцова. Он работал в жанре, сочетающем сатиру, фельетон — на злобу дня. Эти постановки были очень остроумными, например, «Необыкновенный концерт» или «Божественная комедия» идут по сей день.

— Вы активно участвуете в коллаборациях с другими театрами. Расскажите о них подробнее. На каких условиях ведется работа и чем она интересна?

— Для нас это, в первую очередь, расширение зрительской аудитории — зрителям коллаборации в театре интересны. Во-вторых, это интересно и самим актерам. Для них это вызов, повышение профессиональных навыков, новых компетенций. Первые коллаборации у нас сложились с «Современником» и с Большим театром. В «Современнике» идет спектакль «Сашашишин», который поставил Игорь Иванович Сукачев. В нем образцовцы не только водят кукол, но и танцуют, участвуют во всех массовых сценах. В Большом театре наши актеры участвуют в опере «Сын мандарина. Соловей» режиссера Алексея Борисовича Франдетти, Художник постановки Виктор Антонов — главный художник нашего театра. Сейчас с Московским академическим музыкальным театром имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко готовится премьера балетов Стравинского «Петрушка» и «Жар-птица». Я думаю, что куклы сегодня в тренде. Многие драматические театры, театры оперы и балета оценили, что в некоторых случаях куклы даже более точны и выразительны, чем живые актеры, и активно интегрируют их в свои спектакли, чему мы очень рады.