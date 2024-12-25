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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Аглая Шиловская рассказала о премьере спектакля «В ожидании сердца»

editor
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аглая-шиловская
Фото © пресс-служба Театра-студии Всеволода Шиловского

Накануне серии показов премьерного спектакля «В ожидании сердца», в Московский Театр-студию Всеволода Шиловского заглянула внучка художественного руководителя, режиссера-постановщика и исполнителя главной роли. Актриса, певица и телеведущая Аглая Шиловская вместе с актёром и режиссером Александром Устюговым посмотрели трагикомедию, названную журналистами «почти документальной историей в духе рождественских притч о смирении, прощении и любви». Они поделились впечатлениями.

«Я скажу любимой фразой Всеволода Николаевича – «обвал»! Правда! Спектакль очень добрый, теплый, светлый – сейчас таких очень мало, – сказала Аглая Шиловская. – Здесь все сосредоточено на актерской игре, на существовании с партнером. Я получила большое удовольствие, и я очень горжусь своим дедушкой. Ему 86 лет, он в такой потрясающей форме!».

Народный артист РФ Всеволод Шиловский предстаёт в образе пациента кардиоцентра, миллиардера и олигарха. А ещё – человека с изношенным сердцем, ожидающего операции. Олег Алапаев находится в палате повышенной комфортности, в кругу родни, подчинённых и врачей – между прошлым и будущем, в мыслях, воспоминаниях и с робкой надеждой на собственное продолжение. Позади у него бурная жизнь – с властью, статусом и деньгами, с тремя жёнами и бизнесом, отполированным в лихие девяностые. А впереди – неизвестность.

Критики отмечают тонкую игру артистов, акцентируя особенное внимание на исполнителе главной роли, который «играет не столько характер, сколько саму человеческую природу. Алапаев не вызывает ни сочувствия, ни понимания. Но постепенно его образ расширяется и за маской старого эгоиста, зритель уже может рассмотреть одинокого, несчастного, в чем-то даже трогательного и наивного человека».

«Сказать, что понравилось – не то слово. Я в этом театре в первый раз, – поделился Александр Устюгов. – Выбор этого материала мне абсолютно понятен: придумать Всеволоду Николаевичу такое количество постельных сцен – это нужно постараться, если бы их не было в этой пьесе, их нужно было дописать! В общем, зависть! На сцене – прекрасные актрисы, надеюсь, что я окажусь здесь и на других спектаклях».

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Виктория Пархоменко/Татьяна Ястребова, Мадина Дасаева/Юлия Латышева, Александр Гурьянов/Никита Шилкин, Евгения Ядрец, Глеб Гузей, Сергей Рожнов, Анна Чепенко, Татьяна Дербенёва.

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