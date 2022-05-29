На Ваганьковском кладбище столицы установили первый в мире памятник, напечатанный на строительном 3D-принтере

В Москве, на Ваганьковском кладбище установили первый в мире надгробный памятник, напечатанный на 3D-принтере. Стоимость проекта составила 300 000 рублей. Вес — 2 тонны. Размер: 2 м в длину, 3 м в ширину и 1,80 м в высоту.

Визуально бетонный монумент представляет собой сцену с внушительным занавесом и специальной подсветкой театральных прожекторов. Ночью памятник освящается прожекторами, работающими от солнечных батарей.

«Мой дедушка – Кайе Арнольд Августович – заслуженный деятель культуры Советского Союза, ведущий художник по свету, посвятивший более 50 лет драматическому театру им. Станиславского. Дружил и работал с Евгением Леоновым, Михаилом Яншиным, Лилией Гриценко. Этот памятник передает его характер, смелость и творческий путь», — комментирует автор памятника Александр Жданов.

Срок изготовления памятника составил меньше месяца, но весь процесс: от идеи до воплощения, занял около полугода. Это связано с множественными согласованиями и утряской всех нюансов установки надгробия с руководством кладбища.

Воплотила проект в реальность команда 3D4Art. «Памятник выполнен по технологии печатания домов. Это надежный и выверенный профессионалами способ, позволяющий воплотить в реальность даже самые смелые решения. Такая 3D-скульптура стоит дешевле своего стандартного аналога, и куда проще в производстве, — говорит Роман Павленко, генеральный директор 3D4Art. — В среднем печать на 3D-принтере стоит 10 000 рублей за художественный элемент любой сложности. Обычную надгробную доску 50 х 100 см можно изготовить за 20 тыс рублей. Столько же будет стоить и изготовление объекта произвольной формы».

Строительные 3D-принтеры представляют собой инженерные устройства, создающие конструктивные элементы зданий, малые архитектурные формы или целые строения послойно — так же, как любой 3D-принтер печатает объекты из пластика или другого материала. Сегодня Россия является одним из мировых лидеров в области печати строительными принтерами, на сегодняшний день в стране работает более 10 принтеров, которые печатают даже дома.

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