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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мультбиографию Андрея Рублева создадут в технике песчаной анимации

editor
By editor
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Сыпучая техника для мультбиографии Андрея Рублева

В детских анимационных студиях 20 российских городов полным ходом идет работа над созданием образовательных мультфильмов для проекта «Школа Артека. Мультпрочтение образовательной программы». Ученикам студий и их педагогам предстоит «оживить» параграфы школьных учебников 5-6 классов по литературе, истории, географии и биологии.

Проект «Школа Артека. Мультпрочтение образовательной программы» осуществляется Национальным детским фондом и Ассоциацией анимационного кино и поддержан Президентским Фондом Культурных Инициатив и МДЦ «Артек»

Работа над проектом традиционно началась с проработки сценария, выбора анимационной техники, разработки раскадровки и создания персонажей. Для создателей проекта главной задачей октября стал поиск тембра голоса для озвучивания Огонька – веселого артековского персонажа, объединяющего все серии проекта комментариями, каверзными вопросами и пытливыми «копаниями» учебного материала.

В московской анимационной студии «Фокус» (руководитель — Оксана Пшеничная) решили сделать мультфильм по рассказу А.П. Чехова «Налим» кукольным. Нужно вырезать деревянных манекенов, сшить одежды, нарисовать лица и создать парики, а потом вдохнуть в кукол жизнь – подарить характер, манеры, походку, голос, интонации.

В новосибирской анимационной студии «Школа Волшебников» (руководитель — Ирина Всеволодская) решили использовать сыпучую технику для создания мультбиографии Андрея Рублева. Ребята вместе с педагогом решили, что именно песок лучше всего символизирует на экране одновременно и вечность великого искусства, и скоротечность земного бытия.

Работа над мультфильмами проекта «Школа Артека. Мультпрочтение образовательной программы» продолжится в детских студиях до февраля 2025 г.

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