Состоялась премьера постера и первого трейлера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» производства кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга»), компании «Кинослово», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино. «Пророк…» – это история жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Масштабный фильм о великом поэте, которого знают все и не знает никто.

Феликс Умаров, режиссер:

«О Пушкине его современники пишут по-разному. Но общая важная черта – его взрывной характер, отчасти нахальный, немного бунтарский. У меня это перекликается с образом рок-н-рольщика, человека, который несмотря ни на что двигается так, как говорит ему внутренний голос. В нашей картине мы постарались ухватить этот образ и запечатлеть его энергию».

Петр Ануров, продюсер:

«Мы часто говорим, что у каждого свой Пушкин. И это был некий наш девиз. Конечно, мы готовились, изучали много источников о поэте, и, погружаясь в его творчество и его биографию, получали свой личный невероятный опыт. В какой-то момент мы почувствовали, что свет поэта стал проникать в нашу картину и в наши души. В этом, мне кажется, и есть свидетельство гениальности Пушкина, что даже через 225 лет не посвятившие свою жизнь литературе люди могут почувствовать свет его личности и его таланта.

Понятно, что Юра не имеет какого-то портретного сходства с Александром Сергеевичем. Но это артист, который может выходить за границы привычного, показать человека, освященного удивительным талантом. Метод работы Юры потрясает, он действительно убеждает тебя, что перед тобой Пушкин, и что поэт был именно таким. Это удивительный актерский дар».

Юра Борисов, исполнитель роли Александра Пушкина:

«У каждого человека своя энергия, и у Пушкина она многогранная и мощная. И хочется, чтобы эта энергия чувствовалась в фильме. Мы попытались найти его дух. Его трудно описать словами, это какое-то стремление, постоянное движение. Для меня его гениальность в честности, жажде жить, которая струится через все его произведения».

В главных ролях – Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и др.