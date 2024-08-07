Авторский метод видеоанализа поведения человека Валентина Шишкина прошел успешное испытание в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта

Авторский метод видеоанализа поведения человека, созданный тренером по невербальным коммуникациям Валентином Шишкиным (г.Москва), был использован в рамках исследования по изучению эмоционального состояния людей во время публичных выступлений.

Исследование было начато еще в октябре 2022 года. По мнению авторов-сотрудников Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта «неадаптивные эмоциональные реакции, такие как страх, тревога, эмоциональное напряжение, гнев и пр. в ситуации социального взаимодействия имеют значительную распространённость». Иными словами, в условиях неконтролируемого стресса – публичного выступления или переговоров, собеседования – люди теряются и буквально забывают все то, о чем хотели сказать.

Ученые заинтересовались, возможно ли влиять на эмоциональное, внутреннее состояние человека посредством изменения внешнего – движений, жестов, поз. За основу был взят метод поведенческой коррекции Валентина Шишкина. Кинетический метод был создан Валентином в 2017 году. Автор широко использует его в своей тренерской деятельности, передает навык в созданной им Школе кинетического имиджа. В основе метода лежит анализ паттернов поведения: осанки, положения шеи, головы, рук, интенсивности движений, обращения с предметами и их перенастройка с целью улучшения качества жизни.

В рамках эксперимента в искусственно созданной атмосфере публичного выступления участникам предлагалось использовать те или иные движения, позы и жесты. Для определения реакций в моменте проводилась функциональная диагностика (электромиограмма, термометрия, кожно-гальваническая реакция) и экспертный анализ видеофиксации.

Результаты исследований подтвердили зависимость эмоционального состояния человека от движений его тела: некоторые из поз и жестов действительно придают уверенности человеку, улучшают когнитивные функции мозга, повышают концентрацию внимания и реакцию.

По словам Валентина Шишкина, созданный им метод видеоанализа поведения человека, позволяет не только эффективного управлять своими эмоциями и создаваемым впечатлением, но и улучшает другие коммуникационные навыки, позволяя людям быстрее адаптироваться в новой ситуации, быть успешным во время публичных выступлений, на переговорах. По мнению автора, подобные навыки должны лежать в основе многих образовательных дисциплин, особенно связанных с общественно-политической деятельностью. Уже сейчас метод активно применяется для адаптации людей под определенные жизненные сценарии экспертами во многих странах мира.