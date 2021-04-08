Мультимедийный сервис Okko представил коллекцию фильмов про учёбу

Муль­ти­ме­дий­ный сер­вис Okko, вхо­дя­щий в эко­си­сте­му Сбе­ра, пред­ста­вил кол­лек­цию филь­мов «К четы­рём при­ба­вить два: филь­мы про учё­бу от Учи.ру». В под­бор­ку, состав­лен­ную сов­мест­но с экс­пер­та­ми обра­зо­ва­тель­ной онлайн-плат­фор­мы Учи.ру, вошли куль­то­вые клас­си­че­ские и совре­мен­ные филь­мы оте­че­ствен­но­го и зару­беж­но­го про­из­вод­ства, рас­ска­зы­ва­ю­щие про вза­и­мо­от­но­ше­ния учи­те­лей, школь­ни­ков и их родителей.

Для кол­лек­ции экс­пер­ты плат­фор­мы выбра­ли 22 кино­кар­ти­ны, кото­рые под­хо­дят для сов­мест­но­го про­смот­ра взрос­лых и детей. Клас­си­ка оте­че­ствен­но­го кине­ма­то­гра­фа пред­став­ле­на таки­ми филь­ма­ми как «Боль­шая пере­ме­на», «При­клю­че­ния элек­тро­ни­ка», «4:0 в поль­зу Танеч­ки» и «Когда я ста­ну вели­ка­ном». Поклон­ни­ки совре­мен­но­го кино смо­гут оце­нить кар­ти­ны «Гео­граф гло­бус про­пил», «Чудо», «Король гово­рит», «Учи­тель на заме­ну», «Хоро­шо быть тихо­ней» и дру­гие. Друж­ба и отно­ше­ния, при­ня­тие и поиск сво­е­го места в жиз­ни, а так­же роль учи­те­ля в жиз­ни ребен­ка – эти и мно­гие дру­гие вопро­сы нашли отра­же­ние в пред­ло­жен­ной коллекции.

«Под­бор­ка филь­мов про учи­те­лей, уче­ни­ков и в целом — транс­фор­ма­цию чело­ве­ка через обу­че­ние — роди­лась по сле­дам Все­рос­сий­ской педа­го­ги­че­ской онлайн-кон­суль­та­ции, кото­рую мы про­во­ди­ли в янва­ре это­го года для моло­дых педа­го­гов. Участ­ни­ки кон­фе­рен­ции дели­лись сво­и­ми люби­мы­ми филь­ма­ми, кото­рые помо­га­ют луч­ше разо­брать­ся во вза­и­мо­от­но­ше­ни­ях учи­те­лей, уче­ни­ков и роди­те­лей. Напри­мер, про­смотр филь­ма «При­клю­че­ния элек­тро­ни­ка» может стать отлич­ным пово­дом срав­нить, как жили школь­ни­ки в кон­це 1970‑х и чем инте­ре­су­ют­ся совре­мен­ные под­рост­ки. А люби­мый мно­ги­ми фильм «Обще­ство мерт­вых поэтов» — уди­ви­тель­ная исто­рия о том, как один увле­чен­ный педа­гог может повли­ять на цен­но­сти уче­ни­ков и помочь обре­сти веру в себя», — гово­рит PR-дирек­тор обра­зо­ва­тель­ной онлайн-плат­фор­мы для школь­ни­ков Учи.ру Анна Мянник.

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