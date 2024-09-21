«Далеко-далеко на Востоке»: жаркий Узбекистан в «Театре Терезы Дуровой»

«Театр Терезы Дуровой» открыл новый 32-й сезон премьерой музыкального спектакля «Далеко-далеко на Востоке», который пригласил зрителей насладиться красотами и традициями Узбекистана и познакомил их с самым известным фольклорным персонажем Средней Азии – Ходжой Насреддином.

До наших дней дошло более тысячи анекдотов, в которых Насреддин предстает вечным бродягой, острословом, вольнодумцем, бунтарем, хитрецом, плутом, философом, простаком и мудрецом одновременно. Истории о нём встречаются в арабской, персидской, турецкой, среднеазиатской и даже китайской литературе, у народов Кавказа и Балкан. По всему Востоку его считают своим.

Свой он теперь и в «Театре Терезы Дуровой», для которого драматург Артём Абрамов сочинил свою историю о Ходже Насреддине, сохранив характер персонажа. В спектакле Ходжа (Руфат Акчурин) вместе со своим ишаком попадают в столицу выдуманного Тарханбейского ханства – Махтумканд. Пойманный стражниками в чайхане, он попадает во дворец молодого султана Абдельхануна (Георгий Шабанов), что пророчит только одно – казнь. Но юному правителю, преуспевшему в познании наук и языков, нужен учитель жизни. Им и становится Насреддин. Поворот сюжета весьма оригинален.

Из каких деталей состоят спектакли режиссера Терезы Дуровой, погружающие в культуры разных стран, помимо интересной, а зачастую и новой истории? Что передает ту особую атмосферу, которая влюбляет зрителя в постановки? И как конкретно эти особенности проявились в новинке репертуара?

Во-первых, живое музыкальное сопровождение с аутентичными инструментами в оркестровке и этническим колоритом в мелодиях. Здесь в авторской музыке Сергея Кондратьева, где сплетены разные стили, звучат танбур, дутар, бузуки, гиджак, дойра, рубаб – и их не только слышно, но и видно. На правом краю сцены расположились играющие на них музыканты, и самый богатый арсенал национальных инструментов у Кирилла Россолимо. Исполнение макамов, являющихся одновременно и ладом, и традиционным принципом музицирования, придает особую изюминку.

Во-вторых, запоминающиеся песни со смыслом – серьезным или шутливым. Тут их предостаточно. В спектакле авторские стихотворные тексты по структуре восходят к песням-рассказам акынов – поэтов-импровизаторов, разносчиков новостей и сплетен давних времен – и стилизованы под восточный ритм.

В-третьих, эффектные танцы в постановке Артура Ощепкова, подчеркивающие характер каждой сцены и некоторых персонажей. Они уместны и на базаре, и в чайхане, и во дворце. В танцах адаптированы восточные традиции движения, они узнаваемы и изящны.

В-четвертых, насыщенные деталями костюмы всех действующих лиц, созданные Викторией Севрюковой. Их хочется рассматривать. Костюмы из натурального хлопка и шелка вобрали воспоминания художницы о визитах в Ташкент и Самарканд. А из недавней поездки в Пакистан Виктория привезла подлинные узбекские икаты, а также образцы мужских халатов, чтобы прочувствовать и перенести в сценический костюм строение национальных одежд. Найденные в путешествии детали аутентичных антикварных монисто вплетены в украшения персонажей. Конечно, из зрительного зала мелких элементов не разглядеть, но они влияют на впечатление в целом. Невозможно не восхититься тем, как сверкает золотом и камнями облачение матери султана. Но чтобы разглядеть все нюансы стоит даже с билетами на первые ряды партера взять бинокль.

В-пятых, подвижные декорации Марии Рыбасовой, за несколько секунд переносящие действие из одной локации в другую. Для оформления спектакля художник-постановщик обратилась к богатым коллекциям Музея Востока и Британского музея, книгам, альбомам, изучила традиции вышивки декоративных полотен сюзане и иные промыслы народов Средней Азии. Пространства сказки, в которые театр приглашает зрителя, насыщено орнаментами и дополнено предметами быта, изготовленными мастерскими по образцам восточных оригиналов.

В-шестых, полноценная отдача каждого актера на сцене – будь то исполнители ролей главных героев или ансамблевые персонажи. Сказка «Далеко-далеко на Востоке», конечно же, потребовала от труппы погружения в народную культуру Узбекистана. Это нашло отображение и в движениях, и в речах… Ходжа Насреддин Руфат Акчурин, безусловно, заслуживает похвалы, но еще интереснее роль его ишака в исполнении Геннадия Краковского: повадкам актер учился у живого ослика, который посещал репетиции театра. Хороши акыны в мохнатых шапках (Павел Повалихин, Андрей Ермохин, Сергей Батов), в арсенале которых множество мудрых поговорок: «Пиала хорошего чаю разгоняет любые печли», «Человек бежит – земля вертится»… Запоминается короткая сцена отбора невест истинной правительницей Тарханбейского ханства – мамой султана (Дарья Лукьянченко). Среди претенденток на роль жены хана акцентная роль у Виолетты Бучинской, играющей Ханию, – её фраза «Ишак так ишак!», сопровождающаяся самовольным восхождением на трон, вызывает зрительский смех.

В-седьмых, режиссёрские находки. Пожалуй, среди множества сцен особо выделяется в узбекской сказке драка Касыма (Даниил Исламов) с Ходжой и султаном – в ней использован киношный рапид. Вместе с персонажами замирает и зал. Кстати, погони и драки превращают спектакль в настоящий боевик – их много.

В-восьмых, посыл, который обязательно считывается зрителем. Ходжа Насреддин у Терезы Дуровой не хитрец и не всезнайка, а простой человек с острым умом, но длинным языком, из-за которого и случаются все неприятности. Девиз Ходжи звучит в финале: «Живи по чести и иди своей дорогой». Через образ этого персонажа создатели сказки «Далеко-далеко на Востоке» рассказывают, в чем сокрыта мудрость, что такое счастье – какую бы ступень на социальной лестнице человек ни занимал. Ну и, конечно же, дают хороший урок про по борьбе с людской молвой.

Естественно, составляющие расставлены не в порядке приоритета. Значимость их равна. Именно точная их пропорция позволяет театру и его спектаклям для всей семьи занимать собственную нишу в театральном мире и оставаться любимыми у столичной публики. Тереза Дурова, как и главный герой сказки, живет по чести и идет своей дорогой, приглашая публику путешествовать вместе с ней по миру без виз и перелетов – в зале своего гостеприимного театра.

Марина ПАВЛОВА,

Фото – Алексей ЕРЁМИН