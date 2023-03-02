Ночь на катке — 2023 в парках Москвы

3 марта на 11 искусственных катках в парках Москвы состоится ежегодная акция «Ночь на катке». Она будет проходить на последнем сеансе работы каждого из катков, посещение сеанса будет бесплатным. Гостей ждет тематическая музыкально-интерактивная программа, подготовленная в единой концепции «Сделано в России».

Традиционно в конце зимнего сезона на катках в парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, проходит акция «Ночь на катке». 3 марта, в пятницу, жители столицы соберутся на ледовых площадках с искусственным покрытием в 11 парках культуры и отдыха. Последний сеанс работы каждого из катков, участвующих в акции, в рамках события будет бесплатным.

Россия — страна великих открытий и изобретений, общемировых культурных явлений. Радио, периодическая система химических элементов, русский балет и литература, освоение Сибири и Дальнего Востока, значимые исторические победы — россиянам есть, чем гордиться. Название нашей страны неразрывно связано с важными областями культуры и научными открытиями. Именно им в 2023 году будет посвящена ежегодная акция «Ночь на катке».

Программа в саду имени Баумана будет посвящена русской классической музыке и творчеству величайших отечественных композиторов. С 19:00 до 20:00 при входе в павильон катка гостей будет встречать живая музыка в исполнении профессионального скрипача. С 20:00 до 21:30 на катке и площади перед ним артисты театра «Чудаки» порадуют посетителей художественными образами скрипки и виолончели, а также интерактивными программами. С театралами можно будет сделать яркие фотографии на память о вечере. Весь сеанс настроение на ледовом поле будет создавать тематический плейлист из произведений известных классиков, а на уличном экране перед катком гости увидят видеопрезентацию о выдающихся деятелях музыкального искусства прошлых столетий — С.В. Рахманинова, М.П. Мусоргского, А.В. Скрябина, П.И. Чайковского и других.

Приобщиться к атмосфере русского балета можно будет на катке с искусственным льдом «PROЛед» в саду «Эрмитаж». В течение сеанса шоу-балет Ice queen show в роскошных костюмах, а также мелодичное музыкальное сопровождение из известных отечественных постановок создадут невесомую сказочную атмосферу для всех гостей вечера. Посетителей ожидает тематическая программа: мастер-классы по бальным танцам, игры и конкурсы от аниматоров и, конечно, настоящий бал на льду, где каждый ощутит себя принцем или принцессой. Также в программе — танцевальные номера на тему балетов «Лебединое озеро» П.И. Чайковского и «Весна священная» И.Ф. Стравинского — их исполнят фигуристки в 21:50 и 22:25. Профессиональный фотограф проведет для всех желающих фотосессию с чарующим реквизитом — гости «Ночи на катке» смогут запечатлеть атмосферу на память.

В Парке Горького основой концепции «Ночи на катке» станет русский хоккей. Посетителей ждут тематические активности на льду с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): мастер-классы и отработка бросков шайбы. В 18:00 на катке возле павильона № 1 начнется шоу барабанщиков, с 18:00 до 19:00 посетителей ждут уроки хоккея, на которых можно будет познакомиться с азами игры. С 19:15 до 19:45 пройдет автограф-сессия с хоккеистами КХЛ, а также гости «Ночи на катке» смогут сделать фотографии с талисманами хоккейных московских клубов ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». С 19:00 до 20:15 на хоккейной площадке будет организован матч, где можно будет стать настоящим болельщиком — для наибольшего антуража посетителям выдадут реквизит. В завершение акции в 20:15 пройдет парад хоккеистов и шоу барабанщиков.

Еще один культурный способ провести вечер — сходить в театр, а если посетить его на льду в Измайловском парке, то это совсем не обычное событие. В течение «Ночи на катке» гостей «Серебряного льда» ждет знакомство с миром русского театра: костюмированная интерактивная программа в исполнении аниматоров и флешмоб с театральными масками — гости смогут не только погрузиться в атмосферу, но и познакомиться с главными героями отечественных постановок. Так, на катке прозвучат композиции из значимых спектаклей, пройдут викторины на знание феномена русского театра, его актеров и драматургов. Развлекать посетителей будут аниматоры в образах знаменитых персонажей — Буратино, Арлекино, Золушка. Для самых маленьких гостей катка профессиональные фигуристы проведут показательное выступление.

Приглашаем посетить «Ночь на катке» в парке «Красная Пресня». В этот вечер гости неонового «City-катка» окунутся в атмосферу научных открытий и достижений России в области химии. С 19:15 до 20:30 посетители смогут насладиться анимационной программой с играми и конкурсами — она будет посвящена тематике вечера, Д.И. Менделееву и другим русским ученым-химикам, — а также поучаствовать в мастер-классах. С 20:45 на катке пройдет химическое шоу с сухим льдом: гости увидят ледяное море и другие интересные явления. Также для гостей выступит профессиональная фигуристка, а на протяжении сеанса фотограф будет делать памятные снимки незабываемого вечера.

В Перовском парке «Ночь на катке» будет посвящена золотому веку русской литературы. С 19:30 гостей катка будет встречать Кот ученый из знаменитой сказки А.С. Пушкина, а также аниматор-писатель. В 19:35 посетителей ожидает литературная викторина с призами. Также ведущие пригласят всех желающих поучаствовать в увлекательных и веселых творческих заданиях — например, предложат угадать литературное произведение по набору эмодзи, мелодии или костюму. В 20:00 можно будет принять участие в интерактивной игре «Сочини свою историю» и узнать индивидуальное предсказание по произведению русской литературы. Приятным сюрпризом после этого станет фотоконкурс: с помощью предоставленного реквизита гостям будет предложено запечатлеть образ героя литературного произведения или писателя.

Темой «Ночи на катке» в парке «Сокольники» станет русская живопись. Она известна во всем мире, а картины отечественных художников по праву составляют ценнейшее наследие. С 21:00 до 23:00 на катке аниматоры в тематических костюмах богатырей и Аленушки по мотивам картин Васнецова будут встречать гостей и дарить настроение посетителям, с ними можно будет сделать памятное фото. В 21:20 ведущий начнет увлекательную викторину на тему жизни и творчества В.М. Васнецова и М.А. Врубеля — посетители смогут пополнить багаж знаний о великих русских художниках. В течение сеанса в зоне отдыха катка живописцы будут рисовать портреты гостей в стиле зарисовок и скетчей, их можно будет забрать с собой.

Советская классика кинематографа будет ждать посетителей акции в Бабушкинском парке. Праздник на льду посвятят главным советским фильмам: гости по-новому начнут воспринимать любимые картины и расширят представление о том, какие легендарные ленты уже сняты. Посетители катка вновь услышат о художественных фильмах «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «Красная шапочка» и других. Мероприятие пройдет в сопровождении музыки из отечественного кинематографа — для гостей будет звучать плейлист с любимыми песнями из русских фильмов. В 19:35 с показательной программой выступят юные фигуристы. В течение всего сеанса гости катка смогут поучаствовать в тематических командных и музыкальных играх, кино-эстафетах.

Золотая коллекция отечественных мультфильмов станет основой «Ночи на катке» в ландшафтном парке «Митино». Она будет посвящена Чебурашке и крокодилу Гене, бременским музыкантам, Водяному из «Летучего корабля» и другим любимым с детства персонажам. Для взрослых и юных гостей подготовили интерактивную программу на льду — она начнется с 19:00 — и тематическую викторину о героях мультфильмов, которая состоится в 20:10. В 20:30 на катке пройдет конкурс на лучший костюм мультгероя, гостей приглашают прийти в тематических нарядах. В 20:50 на льду организуют танцевально-мультипликационный флешмоб. Также на «Льдинке» выступят артисты с номерами по мотивам известных анимационных фильмов. Весь вечер музыкальное сопровождение будет создавать диджей — кататься и участвовать в тематических событиях можно будет под мелодии из известных мультфильмов.

Таганский парк посвятит «Ночь на катке» освоению космоса и отечественным достижениям в этой области. Всем посетителям вручат неоновые браслеты, светящиеся в темноте — каждый гость станет спутником, бороздящим космическое пространство. На территории катка «Сияние льда» пройдет выступление диджея, который создаст тематическое музыкальное сопровождение. Москвичи услышат любимые композиции (ВИА Земляне — «Трава у дома», Л. Лещенко — «Притяжение земли», Ундервуд — «Гагарин, я вас любила» и другие) в современной обработке. Кроме того, для гостей выступит танцевальный коллектив в ярких светодиодных костюмах — всех ждет настоящее космическое шоу. В 20:15 ведущий проведет для посетителей викторину «Русский космос» об известных отечественных космонавтах и достижениях в этой сфере. Программу вечера сопроводят познавательной информацией о звездном небе и космонавтике.

Гостей парка «Ходынское поле» на катке будет ждать атмосфера цирковых выступлений, которые широко известны и за рубежом — цирка на проспекте Вернадского, цирка Юрия Никулина и других. В течение сеанса отвечать за развлечение будут ведущий и аниматоры, пройдет костюмированная интерактивная программа. Гостям предложат присоединиться к цирковому карнавалу — им раздадут клоунскую атрибутику, маски и другой реквизит. Посетители «Катка FM» смогут принять участие в спортивно-танцевальных мастер-классах, тематических игровых испытаниях и эстафетах — с цирковыми элементами в исполнении профессионалов. В 20:20 и 21:50 всех пригласят поучаствовать в викторинах на цирковые темы. Планируется музыкальное сопровождение из известных песен про цирк и цирковых номеров. Весь вечер на катке будет работать фотограф.

Посещение катка в рамках акции «Ночь на катке» бесплатное, однако необходимо предварительно оформить билет на сайте интересующего парка. Услугу проката коньков необходимо оплатить отдельно.

Фото – пресс-служба Сада имени Баумана

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