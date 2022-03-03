Музей Андрея Рублева открывает выставку «Святые врачи. Образы целителей в восточнохристианском искусстве»

В христианском мире, как в Средние века, так и в Новое время, к святым обращались с молитвой об исцелении от различных болезней. Большим почитанием пользовались врачи-бессребреники, не бравшие платы за лечение. Прославленных в лике святых целителей – Пантелеимона, братьев Косму и Дамиана, Кира и Иоанна, Сампсона Странноприимца и других – изображали на иконах и стенах храмов, гравюрах и произведениях декоративно-прикладного искусства.

В русской иконописи были распространены особые изображения – Целебники или Лечебники, сопроводительные надписи на которых указывали, к какому святому и при какой болезни следует обращаться за помощью. В рукописных сборниках молитв и устных заговорах сохранились сведения о том, что Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, а великомученице Екатерине – о помощи в трудных родах. На Русском Севере и в западных регионах к почитаемым иконам привешивали обетные подвесы-вотивы в виде фигурок людей, отдельных частей тела, животных в знак благодарности или в надежде на выздоровление. Эти предметы наряду с редкими образами святых представлены в экспозиции.

В выставке принимают участие Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Сергиево-Посадский музей-заповедник, частные и церковные музеи.

Куратор выставки – Н.В. Герасименко, кандидат искусствоведения, заведующая отделом хранения (научно-фондовым) ЦМиАР.

Выставка работает с 11 марта по 29 мая 2022 года.

Для всех медицинских работников вход на выставку будет бесплатным в знак благодарности за самоотверженный труд в условиях пандемии.

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