Музей Андрея Рублёва представляет выставку «Слово преподобного Ефрема Сирина о прекрасном Иосифе»

На выставке впервые будет представлен лицевой список одного из самых распространенных на Руси переводных текстов – «Слова о прекрасном Иосифе», создание которого приписывается преподобному Ефрему Сирину.

Предлагаемая зрителю рукопись входит в состав старообрядческого сборника, созданного в первой половине XIX века в эсхатологическом духе с включением текстов нравоучительного характера.

В «Слове о прекрасном Иосифе» история жизни библейского праведника, ветхозаветного патриарха Иосифа, обрастает подробностями, существенно дополнявшими текст Книги Бытия. Двадцать пять ярких миниатюр-иллюстраций, созданных самобытным мастером, как и сам текст, рассказывают о сыне Иакова Иосифе, которого братья продали в рабство в Египет. При дворе Иосиф толкует фараону сны, предсказывая семь лет неурожая и голода. В сочинении многократно вспоминается красота Иосифа – на нее обращают внимание торговцы, купившие его у братьев, она же привлекает Потифара, приобретающего себе раба, и прельщает его жену, которая стремится соблазнить юношу.

В истории жизни праотца Иосифа автор «Слова» видел прообраз Рождения Христа от Девы Марии и Второго Пришествия в Судный день. Братья Иосифа, в своей зависти и желании убить его, уподоблены иудеям, осудившим на смерть Иисуса Христа. Такое истолкование библейского сюжета в «Слове о прекрасном Иосифе» определило его принадлежность к текстам, которые, согласно церковному уставу, читали в первые три дня Страстной седмицы и подготавливали верующих к размышлениям о последних днях и часах жизни Спасителя на земле.

К выставке издан каталог с воспроизведением всех миниатюр «Слова» и публикацией текста рукописи.

Куратор выставки - ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева, кандидат искусствоведения Л.И. Антонова.

Выставка работает: 15 июня – 1 августа 2023 года.

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