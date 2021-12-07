Музей истории ГУЛАГа представляет выставку «Коммунарка. Последний взгляд»

7 декабря 2021 года, в 19:00, в новом выставочном павильоне Музея истории ГУЛАГа открывается проект «Коммунарка. Последний взгляд».

На выставке представлены 500 портретов людей, расстрелянных в годы Большого террора и захороненных на территории бывшего спецобъекта НКВД, расстрельного полигона «Коммунарка».

Это люди разных национальностей, профессий и социального происхождения, среди них как известные деятели культуры и руководящие работники партии, так и простые рабочие и студенты – все они были расстреляны по приговору Военной коллегией Верховного суда СССР и впоследствии реабилитированы.

Снимки почти столетней давности реконструированы с помощью нейросетевых технологий и благодаря повышенному качеству изображения выглядят очень реалистично. Это последние фотографии людей, сделанные перед расстрелом. В каждом выражении лица – неповторимая, сложная эмоция, послание, ждущее встречного взгляда и понимания.

На выставке будут также представлены результаты исследовательской работы Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти на «Коммунарке». За последние два года удалось обнаружить и картографировать все расстрельные ямы на полигоне и определить примерную хронологию их появления. Опираясь на эти данные и материалы расстрельных актов, в будущем можно установить имена людей, захороненных на конкретном участке.

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