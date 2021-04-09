Музей Москвы принимает участие в Акции «Весенний марафон» проекта «Активный гражданин»

C 6 апре­ля в про­ек­те «Актив­ный граж­да­нин» нача­лась акция «Весен­ний мара­фон». Все жела­ю­щие смо­гут про­ве­рить свои зна­ния, каса­ю­щи­е­ся исто­рии и куль­ту­ры сто­ли­цы. Побе­ди­те­ли полу­чат биле­ты в музеи и посе­тят экс­клю­зив­ные экскурсии.

Участ­ни­кам акции пред­ло­жат прой­ти восемь вик­то­рин, кото­рые под­го­то­ви­ли науч­ные сотруд­ни­ки музеев, моск­во­ве­ды и экс­кур­со­во­ды. В каж­дой вик­то­рине — семь вопро­сов раз­ной слож­но­сти. За каж­дый пра­виль­ный ответ начис­лят 20 бал­лов. Их мож­но будет обме­нять на суве­ни­ры и услу­ги в мага­зине поощ­ре­ний про­ек­та или напра­вить на благотворительность.

Послед­ний этап стар­ту­ет 29 апре­ля. При­со­еди­нить­ся к акции мож­но до 10 мая. Подроб­ные пра­ви­ла уча­стия опуб­ли­ко­ва­ны на сай­те «Весен­не­го марафона».

Побе­ди­те­ли — их будет 5750 — полу­чат допол­ни­тель­но по 300 бал­лов, а так­же биле­ты в мос­ков­ские музеи. Еще они смо­гут посе­тить экс­клю­зив­ные экс­кур­сии, раз­ра­бо­тан­ные спе­ци­аль­но для участ­ни­ков «Весен­не­го мара­фо­на» в про­ек­те «Актив­ный граж­да­нин». Сре­ди них — экс­кур­сии в Музее Моск­вы, ноч­ная про­гул­ка по пар­ку в Цари­цыне, встре­ча с кос­мо­нав­том, экс­кур­сия по тай­ным ком­на­там усадь­бы Кус­ко­во и мно­гое дру­гое. Приз за пер­вое место вру­чат на тор­же­ствен­ном меро­при­я­тии в рам­ках акции «Ночь в музее».

Что­бы пре­тен­до­вать на побе­ду в «Весен­нем мара­фоне», нуж­но иметь пол­ную учет­ную запись на пор­та­ле mos.ru, а так­же как мож­но быст­рее дать мак­си­мум пра­виль­ных отве­тов. Акция орга­ни­зо­ва­на сов­мест­но с Депар­та­мен­том культуры.

Про­ект для онлайн-голо­со­ва­ний по вопро­сам город­ско­го раз­ви­тия «Актив­ный граж­да­нин» появил­ся в 2014 году. Его реа­ли­зу­ют Депар­та­мент инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий Моск­вы и ГКУ «Новые тех­но­ло­гии управ­ле­ния». За эти годы к нему при­со­еди­ни­лись более 4,9 мил­ли­о­на чело­век, почти два мил­ли­о­на из них — в про­шлом году. Участ­ни­ки выби­ра­ют ули­цы и дво­ры, кото­рые необ­хо­ди­мо при­ве­сти в поря­док, реша­ют, как долж­ны рабо­тать город­ские поли­кли­ни­ки, биб­лио­те­ки, мно­го­функ­ци­о­наль­ные центры.

С нача­ла рабо­ты про­ек­та моск­ви­чи при­ня­ли уча­стие более чем в 4,8 тыся­чи голо­со­ва­ний. Реше­ния горо­жан не оста­ют­ся без вни­ма­ния. Созда­на спе­ци­аль­ная онлайн-кар­та, на кото­рой мож­но посмот­реть, что появи­лось или изме­ни­лось в Москве бла­го­да­ря голо­со­ва­ни­ям в про­ек­те. На схе­му нане­се­ны уже более 1,6 тыся­чи объектов.

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