Музей Москвы принимает участие в Акции «Весенний марафон» проекта «Активный гражданин»

C 6 апреля в проекте «Активный гражданин» началась акция «Весенний марафон». Все желающие смогут проверить свои знания, касающиеся истории и культуры столицы. Победители получат билеты в музеи и посетят эксклюзивные экскурсии.
Участникам акции предложат пройти восемь викторин, которые подготовили научные сотрудники музеев, москвоведы и экскурсоводы. В каждой викторине — семь вопросов разной сложности. За каждый правильный ответ начислят 20 баллов. Их можно будет обменять на сувениры и услуги в магазине поощрений проекта или направить на благотворительность.
Последний этап стартует 29 апреля. Присоединиться к акции можно до 10 мая. Подробные правила участия опубликованы на сайте «Весеннего марафона».
Победители — их будет 5750 — получат дополнительно по 300 баллов, а также билеты в московские музеи. Еще они смогут посетить эксклюзивные экскурсии, разработанные специально для участников «Весеннего марафона» в проекте «Активный гражданин». Среди них — экскурсии в Музее Москвы, ночная прогулка по парку в Царицыне, встреча с космонавтом, экскурсия по тайным комнатам усадьбы Кусково и многое другое. Приз за первое место вручат на торжественном мероприятии в рамках акции «Ночь в музее».
Чтобы претендовать на победу в «Весеннем марафоне», нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru, а также как можно быстрее дать максимум правильных ответов. Акция организована совместно с Департаментом культуры.
Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития «Активный гражданин» появился в 2014 году. Его реализуют Департамент информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления». За эти годы к нему присоединились более 4,9 миллиона человек, почти два миллиона из них — в прошлом году. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо привести в порядок, решают, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры.
С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в 4,8 тысячи голосований. Решения горожан не остаются без внимания. Создана специальная онлайн-карта, на которой можно посмотреть, что появилось или изменилось в Москве благодаря голосованиям в проекте. На схему нанесены уже более 1,6 тысячи объектов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.